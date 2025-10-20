יום שני, 20.10.2025 שעה 14:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

ברק בכר המועמד המוביל לאמן את מכבי חיפה

פלורס פוטר והחיפושים בשיאם, כאשר האקס , שעל מועמדותו נחשף ב-ONE, הוא המועמד המוביל. אם יגיע: ייתכן שיחזיר את צרפתי ו-ויזינגר. וגם: מימר וחזן

|
ברק בכר (עמרי שטיין)
ברק בכר (עמרי שטיין)

במכבי חיפה מודעים לרצון הגדול לנסות ולהחתים מאמן ראשי במקום דייגו פלורס וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE אתמול (ראשון), ברק בכר הוא מועמד ואף המועמד העיקרי לתפקיד אחרי שפוטר בשלהי העונה הקודמת.

לרשות מכבי חיפה יש מועמדים נוספים כמו שרון מימר ואלון חזן, אבל הנטייה היא ללכת על ברק בכר שמחזיק בחוזה גם לעונה הנוכחית ומכיר היטב את המערכת. ברק בכר לאורך כל התקופה שישב בבית כיבד מאוד את המועדון ונשאר בקשר מצוין עם האנשים שם.

עם הגעתו המחודשת יש מצב יותר מריאלי  שבכר יחזיר את גיא צרפתי כעוזרו ואת גיא ויזינגר לצוות המקצועי. כרגע במכבי חיפה שוקדים על השמרים ומנסים למצוא את החלופה הטובה ביותר שתוציא את הקבוצה לדרך חדשה.

פלורס: "הקבוצה חייבת להגיב"

נזכיר, דייגו פלורס סיים את דרכו במכבי חיפה אחרי שבעה מחזורים, בהם ניצח רק שני משחקים. הוא סיים ב-1:1 עם הפועל חיפה, 0:0 עם בית”ר ירושלים, 1:1 עם מכבי ת”א, הפסיד 1:0 לב”ש והקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד 3:2 למכבי נתניה בסמי עופר במחזור האחרון.

ברק בכר הגיע בתחילת העונה שעברה לקדנציה שנייה במכבי חיפה, והוא פוטר מעט לפני סיום העונה אחרי שהפסיד 5:1 להפועל חיפה בדרבי. כמובן שהוא עדיין מקבל משכורת מהמועדון, וכעת בקבוצה רואים בו כמועמד המוביל לחזור, מספר חודשים בלבד אחרי שפוטר.

יעקב שחר ואיציק עובדיה (לילך וויס-רוזנברג)יעקב שחר ואיציק עובדיה (לילך וויס-רוזנברג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */