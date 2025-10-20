מרגש: כ-80 אוהדי בית"ר נכי צה"ל התכנסו לשיח

מאז המלחמה קבוצות מרבות לערוך רגעים מרגשים, ואחד מהם התרחש אמש (ראשון) במתחם האימונים בבית וגן שבירושלים. כ-80 אוהדי בית”ר, נכי צה"ל, אשר נפצעו במהלך השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", התכנסו לערב מרתק ומרגש, בהנחייתו של הזמר, האוהד, וכמובן גם פצוע המלחמה, עידן עמדי.

באירוע נכחו גם מנכ"ל המועדון, כפיר אדרי, וקפטן הקבוצה, ירדן שועה. אדרי בירך את הנוכחים בשמו של בעלי המועדון, ברק אברמוב, וכל המשתתפים קיבלו את ההודעה המשמחת על התרומה שהחליט עידן עמדי להעניק להם, תשורה של 50 מנויים למשחקי הקבוצה.

עידן עמדי פתח ואמר: "אנשים לא מבינים מה נתתם למדינה, לעם, הלוואי ואני והמועדון והעם נוכל לתת לכם יותר ויותר. תודה רבה למה שעשיתם למען עם ישראל, אוהב אתכם בכל ליבי וזו זכות שלי להיות כאן איתכם הערב".

עידן עמדי עם האוהדים (בית"ר ירושלים)

מנכ"ל המועדון, כפיר אדרי: "בכל פעם שאנחנו פוגשים אתכם, אתם נותנים לנו כוחות להמשיך לפעול ולעשות למענכם ככל שניתן. רוצה להודות לעידן על התרומה וההתגייסות". במשך למעלה משעה ישבו הלוחמים הגיבורים והרגישו חלק ממעגל שהחל בהיסוס ולאט לאט נפתח וחיזק את כל המשתתפים באירוע.

באומץ לב, וכמו בשיח חברי, פתח עידן את הדברים וסיפר בכנות על הפציעה שלו, על ההתמודדות שלו ועל החיים לגדול לצד אב שהוא בעצמו היה נכה צה"ל. עידן סיפר על ההתמודדות עם הפציעות, על איך בית"ר הייתה בשבילו ואיך לא ויתר ועד היום מנסה לצעוק בכל הכוח בשביל כל הפצועים האחרים.

ואז, ברגע נפלא, החיילים הגיבורים, האנשים המופלאים נפתחו והמעגל התמלא בסיפורים על הפציעות, על ההתמודדות, על אמונה ועל הדרך. אחד סיפר על השבעה באוקטובר ואיך הוריד את שני המחבלים עם הכדורים האחרונים, השני על הרגע בו נפצע וראה את חבריו נהרגים, ועוד אנשים שסיפרו על מחנה שורה ועל הפציעות השקופות.

לכולם היה את אותו מסר, שמרו על האחדות בעם שנלחמנו עליה, ושימו לב יותר לפצועים שלידכם, בעיקר לפציעות השקופות. במועדון מסרו: “אנו מודים לעידן על התרומה הרחבה והמדהימה למען האוהדים הפצועים ורוצים לרתום עוד ועוד אנשים על מנת להגיע לכל אוהדי הקבוצה ופצועי המלחמה”.