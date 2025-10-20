יום שני, 20.10.2025 שעה 14:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

מרגש: כ-80 אוהדי בית"ר נכי צה"ל התכנסו לשיח

באירוע מצמרר במיוחד, אותו הנחה עידן עמדי, אוהד הקבוצה ופצוע מלחמה בעצמו, ובו נכחו גם שועה וכפיר אדרי, הקהל התיישב במעגל ושיתפו את סיפורם

|
המפגש המרגש בבית וגן (בית
המפגש המרגש בבית וגן (בית"ר ירושלים)

מאז המלחמה קבוצות מרבות לערוך רגעים מרגשים, ואחד מהם התרחש אמש (ראשון) במתחם האימונים בבית וגן שבירושלים. כ-80 אוהדי בית”ר, נכי צה"ל, אשר נפצעו במהלך השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", התכנסו לערב מרתק ומרגש, בהנחייתו של הזמר, האוהד, וכמובן גם פצוע המלחמה, עידן עמדי.

באירוע נכחו גם מנכ"ל המועדון, כפיר אדרי, וקפטן הקבוצה, ירדן שועה. אדרי בירך את הנוכחים בשמו של בעלי המועדון, ברק אברמוב, וכל המשתתפים קיבלו את ההודעה המשמחת על התרומה שהחליט עידן עמדי להעניק להם, תשורה של 50 מנויים למשחקי הקבוצה.

עידן עמדי פתח ואמר: "אנשים לא מבינים מה נתתם למדינה, לעם, הלוואי ואני והמועדון והעם נוכל לתת לכם יותר ויותר. תודה רבה למה שעשיתם למען עם ישראל, אוהב אתכם בכל ליבי וזו זכות שלי להיות כאן איתכם הערב".

עידן עמדי עם האוהדים (בית"ר ירושלים)עידן עמדי עם האוהדים (בית"ר ירושלים)

מנכ"ל המועדון, כפיר אדרי: "בכל פעם שאנחנו פוגשים אתכם, אתם נותנים לנו כוחות להמשיך לפעול ולעשות למענכם ככל שניתן. רוצה להודות לעידן על התרומה וההתגייסות". במשך למעלה משעה ישבו הלוחמים הגיבורים והרגישו חלק ממעגל שהחל בהיסוס ולאט לאט נפתח וחיזק את כל המשתתפים באירוע.

באומץ לב, וכמו בשיח חברי, פתח עידן את הדברים וסיפר בכנות על הפציעה שלו, על ההתמודדות שלו ועל החיים לגדול לצד אב שהוא בעצמו היה נכה צה"ל. עידן סיפר על ההתמודדות עם הפציעות, על איך בית"ר הייתה בשבילו ואיך לא ויתר ועד היום מנסה לצעוק בכל הכוח בשביל כל הפצועים האחרים.

ואז, ברגע נפלא, החיילים הגיבורים, האנשים המופלאים נפתחו והמעגל התמלא בסיפורים על הפציעות, על ההתמודדות, על אמונה ועל הדרך. אחד סיפר על השבעה באוקטובר ואיך הוריד את שני המחבלים עם הכדורים האחרונים, השני על הרגע בו נפצע וראה את חבריו נהרגים, ועוד אנשים שסיפרו על מחנה שורה ועל הפציעות השקופות.

לכולם היה את אותו מסר, שמרו על האחדות בעם שנלחמנו עליה, ושימו לב יותר לפצועים שלידכם, בעיקר לפציעות השקופות. במועדון מסרו: “אנו מודים לעידן על התרומה הרחבה והמדהימה למען האוהדים הפצועים ורוצים לרתום עוד ועוד אנשים על מנת להגיע לכל אוהדי הקבוצה ופצועי המלחמה”.

ירדן שועה באירוע (בית"ר ירושלים)ירדן שועה באירוע (בית"ר ירושלים)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */