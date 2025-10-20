יום שני, 20.10.2025 שעה 14:53
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

שני החללים שנפלו אמש התחרו בטריאתלון

יניב קולא ז"ל בן 26 ואיתי יעבץ ז"ל בן 21, שנפלו אמש בתקרית הקשה בעזה התאמנו בענף בשנים האחרונות. מהאיגוד נמסר: "זו אבידה עצומה לקהילה בארץ"

|
איתי יעבץ (מעוז הטריאתלון)
איתי יעבץ (מעוז הטריאתלון)

שני טריאתלטים נפלו אתמול (ראשון) בתקרית הקשה ברצועת עזה. באיגוד הטריאתלון נפרדו מהלוחמים יניב קולא ז"ל ואיתי יעבץ ז"ל שנהרגו בלחימה ברפיח מירי נ”ט של מחבלים. שניים מטובי בניה של מדינת ישראל.

הטריאתלט רס"ן יניב קולא ז"ל, בן 26 ממודיעין, היה מפקד פלוגה בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל. יניב היה חלק ממשפחת Pipman Team, מתחרה נלהב שהשתתף לאחרונה בצ'אלנג' ישראמן במקצה חצי איש ברזל. בחודשים שקדמו ללחימה ביקש לחזור ולהתאמן לקראת מרוצים נוספים, אך נפל בקרב.

מהאיגוד נמסר: “יניב היה ספורטאי מצטיין, צנוע ונחוש, אחד שכולנו הערכנו. על הרוח השקטה, על החריצות, על האהבה הגדולה שלו לארץ הזו. זו אבידה עצומה לקהילת הטריאתלון הישראלית, לחבריו לקבוצה ולכל מי שזכה להכיר אותו. אנחנו מחבקים את משפחתו, את נטע אשתו, את הוריו דגנית ואורן, אחיו עידן ואחותו יובל ושולחים תנחומים כנים מעומק הלב. לא נשכח את יניב, את חיוכו, את הרוח הספורטיבית והערכית שהביא איתו לכל מקום”.

הוא נפל יחד עם פקודו סמ"ר איתי יעבץ ז"ל, בן 21 בנופלו. מאמן הטריאתלון שרון מעוז נפרד ממנו: "איתי, חלמתי וקיוויתי שאתה ודור ׳אריות הים׳ המפואר במועדון שלנו תלוו אותי, המאמן המשוגע והלא שיגרתי שלכם, בדרכי האחרונה. האמן לי שאילוא זה היה תלוי בי, עכשיו הייתי מתחלף איתך. לך היה עוד כל כך הרבה לתת לעולם, בחור יפה תואר, ספורטאי מוכשר וחזק, נער ערכי, מדריך ומנהיג בחסד עליון שהילדים אהבו והעריצו. בטריאתלון ראית אמצעי להכנה לצבא וחיזוק הכושר שלך ולמרות שהיה לך את הכישרון והיכולות להיות ספורטאי הישגי, לא ראית בזה מטרה. היה שלום נסיך ומלאך, יהי זכרך ברוך".

/* LAST / NEXT ROUNDs */