הנהג ננעל ב-Xiaomi SU7 החשמלית ונשרף למוות

ביום שני האחרון בעיר צ’נגדו שבסין (1,500 ק”מ מהבירה בייג’ין) התרחשה תאונה קשה שבה נהג בן 31 נהרג, לאחר שרכבו מסוג Xiaomi SU7 Ultra התנגש בשול הדרך והחל לעלות בלהבות. לפי הדיווחים, הנהג איבד שליטה על הרכב, פגע במעקה הבטיחות ולאחר מכן הרכב כאמור עלה באש.

עדי ראייה סיפרו כי כאשר הרכב כבר בער, מספר עוברי אורח ניסו לפתוח את הדלתות כדי לחלץ את הנהג, אך אלו ננעלו ולא נפתחו. לפי ההערכות, מערכת הנעילה האלקטרונית הפסיקה לפעול כתוצאה מהתנגשות או מהפסקת זרם החשמל, וכתוצאה מכך נבצר מהעוברים והשבים להוציא את הנהג מהרכב.

התאונה עוררה סערה ברשתות החברתיות המקומיות והעולמיות והעלתה שאלות על בטיחות מערכות החשמל ברכבים חשמליים מודרניים, במיוחד בכל הנוגע למצבי חירום שבהם הנהג לכוד. ברבים מהמקרים, פתיחת דלתות הרכב תלויה באלקטרוניקה פנימית, ולא תמיד קיימת אפשרות מכנית פשוטה לשחרור בעת כשל.

כזכור, דגם Xiaomi SU7 הוא המכונית הראשונה של חטיבת הרכב של Xiaomi, יצרנית הסמארטפונים הסינית. הרכב הוצג לראשונה בדצמבר 2023 והושק רשמית במרץ 2024 כדגם סדאן חשמלי יוקרתי, המתחרה בטסלה Model 3 ובניאו ET5.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

מבחני הריסוק של C-NCAP העניקו לדגם ציון מרשים של 93.5 אחוזים, עם דירוג חמישה כוכבים מלאים. הבדיקות כללו הערכות הגנה על נוסעים, הולכי רגל ומשתמשי דרך פגיעים, וכן בחינה של מערכות בטיחות אקטיביות – כולל מצלמות, מכ"ם ולידאר.

עם זאת, התאונה בצ’נגדו הדגישה את הפער האפשרי בין מבחני המעבדה למציאות בשטח. מנגנוני הנעילה, מערכות החשמל והתגובה בזמן אמת לא תמיד פועלים בתנאים קיצוניים, במיוחד במצבי התנגשות חזיתית שגורמת לפגיעה במקור החשמל המרכזי.

ביום שאחרי האירוע נרשמה ירידה חדה במניית Xiaomi בבורסה של הונג קונג. בתוך יומיים בלבד איבדה החברה למעלה מ-12 אחוזים משוויה, על רקע הדאגה הציבורית הגוברת לבטיחות רכבי EV והביקורת על מהירות כניסתה של Xiaomi לשוק.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

במקביל, הרשויות בסין הודיעו כי ייבחנו מחדש את תקנות הבטיחות של מערכות סיוע לנהיגה (ADAS) ברכבים חשמליים. על פי טיוטת התקנות החדשה, יידרשו היצרנים להבטיח כי הדלתות ניתנות לפתיחה גם בעת ניתוק חשמל מוחלט, וכן לשלב התרעות קוליות בזמן סכנת התחממות סוללות.

החברה עצמה פרסמה הודעה רשמית ובה מסרה כי היא משתפת פעולה עם הרשויות וכי תספק כל מידע הנוגע למערכת הנעילה ולמערכות ניהול האנרגיה של הרכב. בנוסף, הדגישה Xiaomi כי מדובר במקרה יחיד מסוגו מתוך יותר ממאה אלף רכבים שנמכרו בסין מאז ההשקה.

האירוע בצ’נגדו מזכיר עד כמה קריטית הבדיקה של מנגנוני בטיחות פיזיים לצד האלקטרוניים, במיוחד בעידן שבו המכוניות הופכות למעשה למחשבים על גלגלים. גם דגם עם ציון בטיחות גבוה במיוחד עשוי לחשוף חולשות בלתי צפויות במצבי אמת – וחולשות אלה עלולות להיות ההבדל בין חיים למוות.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

