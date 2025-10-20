"השוטרים השתמשו בכוח סביר לפי מה שראיתי"

התגובות הרבות מכל הצדדים ממשיכות להגיע בנוגע לפיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון). כזכור, אוהדי הפועל תל אביב השליכו אבוקות ורימוני עשן טרם שריקת הפתיחה, ואלה גרמו לפגיעות פיזיות אצל שוטרים ואזרחים. מחוץ לאצטדיון, התרחש בלגן גדול והתקבלו עדויות על אוהדים שנפגעו מכוחות השיטור.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב גם הוא על ביטול המשחק והאירועים שנלוו אליו: “ההחלטה היא החלטה של מפקד המחוז ואני מגבה אותו, וסבור כי המשטרה פעלה נכון. נזרקו שם עשרות אבוקות, ונפצעו שוטרים ואזרחים, מדובר בזירת קרב של ממש, והתגובה הייתה מוצדקת.

ממה שראיתי, מדובר בשימוש בכוח סביר. כמובן, אם יתברר שמישהו מהשוטרים חרג מהחוק - הדבר ייבדק כנדרש. אך צריך לזכור: השוטרים שלנו פעלו בתנאים מורכבים ומסוכנים, וראויים לגיבוי מלא”.

השר בן גביר סיכם את דבריו: “אירועי ספורט אינם אמורים להיות זירות קרב ופוגרום, ומצטער על כך שיש קומץ אלים שהורס חווית ספורט לעשרות אלפי אוהדים שבאים ליהנות”.