יום שני, 20.10.2025 שעה 13:10
כדורגל ישראלי

"השוטרים השתמשו בכוח סביר לפי מה שראיתי"

השר לביטחון לאומי בן גביר על אירועי הדרבי של ת"א: "המשטרה פעלה נכון וראוייה לגיבוי, היה מדובר בזירת קרב. אם שוטרים חרגו מהחוק - הדבר ייבדק"

|
השר איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)
השר איתמר בן גביר (רדאד ג'בארה)

התגובות הרבות מכל הצדדים ממשיכות להגיע בנוגע לפיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון). כזכור, אוהדי הפועל תל אביב השליכו אבוקות ורימוני עשן טרם שריקת הפתיחה, ואלה גרמו לפגיעות פיזיות אצל שוטרים ואזרחים. מחוץ לאצטדיון, התרחש בלגן גדול והתקבלו עדויות על אוהדים שנפגעו מכוחות השיטור.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב גם הוא על ביטול המשחק והאירועים שנלוו אליו: “ההחלטה היא החלטה של מפקד המחוז ואני מגבה אותו, וסבור כי המשטרה פעלה נכון. נזרקו שם עשרות אבוקות, ונפצעו שוטרים ואזרחים, מדובר בזירת קרב של ממש, והתגובה הייתה מוצדקת.

ממה שראיתי, מדובר בשימוש בכוח סביר. כמובן, אם יתברר שמישהו מהשוטרים חרג מהחוק - הדבר ייבדק כנדרש. אך צריך לזכור: השוטרים שלנו פעלו בתנאים מורכבים ומסוכנים, וראויים לגיבוי מלא”.

השר בן גביר סיכם את דבריו: “אירועי ספורט אינם אמורים להיות זירות קרב ופוגרום, ומצטער על כך שיש קומץ אלים שהורס חווית ספורט לעשרות אלפי אוהדים שבאים ליהנות”.

