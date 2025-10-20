יום שני, 20.10.2025 שעה 14:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"כל אוהד שרוצה להכניס משהו יכול לעשות את זה"

הח"כ לשעבר רם שפע שהיה בדרבי, אמר ב"שיחת היום": "הבדיקה הייתה מבישה וגם האירוע. המשטרה צריכה להבין שהמשטרה שלה היא לשמור על הביטחון שלנו"

|
שוטרים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
שוטרים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

זה היה אמור להיות הקאמבק של הדרבי התל אביבי הכל כך מצופה, אבל המשחק בין הפועל למכבי בכלל לא יצא לדרך. למחרת מדברים יותר על פירוטכניקה, פצועים וטענות להתנהלות לא תקינה של המשטרה, מאשר על כדורגל. חבר הכנסת לשעבר, רם שפע, דיבר על סערת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את הדרבי?
“אני רוצה להתייחס רגע לסוגיה אחרת. אני הייתי שם אתמול עם הילד שלי ושלושה אחיינים, ומצאתי את עצמי מסביר שאנחנו צריכים לכבד את המשטרה, אך תוך כדי האחיין הגדול שלי מראה לי את הסרטונים מהמכות. אז מה אנחנו אמורים לעשות? לא ראיתי שהולכים לחקור את אותו שוטר שקרא לאלימות, אז מה המסר שכל ילד או ילדה אמורים לצאת איתו? כמובן שאין דבר יותר פסול מלהכניס את הפירוטכניקה הזו, וצריך למצות איתם את הדין”.

בעבר אתך בכנסת עשו מחקר בנושא.
”שר התרבות והספורט שלנו מאז הבטיח שהוא ייתן מענה. יש המון כלים כדי להתייחס בצורה הרבה יותר רצינית ולא רק אחרי שיש בלאגן בדרבי. אתמול הילדים שלי הביאו תיק, הבדיקה הייתה מבישה, כל אוהד שרוצה להכניס משהו יכול לעשות את זה. בעיניי, אנחנו באחד מהאירועים הכי מבישים שיש. מה יקרה בשבוע הבא במשחקים גדולים? העיקר שמדיניות המשטרה כלפי אירועי הספורט תשתנה, ושהיא תבין שהמטרה שלה היא לשמור על הביטחון שלנו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */