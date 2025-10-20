יום שני, 20.10.2025 שעה 14:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"התנהגות המשטרה מבישה ולא קשורה לאירוע"

יואב לימור ב"שיחת היום" על אירועי הדרבי: "האוהדים שפרעו צריכים לשלם את המחיר. הודעת המנהלת וההתאחדות מבישה, אוהדים חטפו מכות רצח, שיגנו זאת"

|
יציע הפועל ת
יציע הפועל ת"א (שחר גרוס)

כל אוהדי הפועל ומכבי תל אביב בפרט ואוהדי הכדורגל בכלל ציפו לחזרת אחד המשחקים הגדולים ביותר שיש לענף שלנו להציע, לדרבי של תל אביב. אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד, במשטרה החליטו לפוצץ את המפגש לפני שהוא החל, לאחר שהקהל האדום זרק פירוטכניקה למגרש ואזרחים ושוטרים נפצעו. יואב לימור, אוהד הפועל ת”א, הפרשן הצבאי של ‘ישראל היום’ ומגיש בקשת 12 עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך ראית את האירועים בבלומפילד אתמול?
“22 נפגעים ברמה הזו שטופלו, יש כמות כזאת בהופעה גם בפארק הירקון. אני לא מזלזל, אבל המשטרה צריכה להסביר איך היא עשתה כזאת דרמה. יצאתי עם כעס מאוד גדול על המשטרה. צריך להפריד, האוהדים שפרעו בחוק צריכים לשלם את המחיר ומבחינתי שיישבו בכלא, אך תפקידה של המשטרה הוא לשים את ידה על העבריינים ולמנוע אלימות. רק בישראל, המשטרה מפריטה את סמכויותיה לאחרים. אני אתמול שילמתי את המחיר על זה. את חוק הספורט אני מכיר היטב, אך המשטרה תפקידה לעצור עבריינים. באבסורד בשלב הבא, כל רחוב שיהיה בו תאונת דרכים, יפסיקו לנהוג בו, זו בדיחה.

“למשטרה היה תפקיד למנוע כניסת אמל”ח והיא נכשלה, ולקיים את המשחק וגם בזה היא נכשלה. והיא מאשימה את כל העולם. עם כל הכבוד, התגובה המבישה של יושב ראש המנהלת וההתאחדות, כאילו הם מהאו”ם. אוהדים חטפו אתמול מכות רצח מהמשטרה, הם לא יכולים לבלבל את המוח, ההודעה שלהם היא מבישה. במקרה זה לא הילדים שלי, אוהדים חטפו אתמול מכות סתם. במקום שההתאחדות והמנהלת יגנו קודם כל את זה, הם לא עשו את זה.

השוטרים בבלומפילד (רדאד גהשוטרים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

“בדבר ביטול המשחק או ניצחון טכני, אני לא רוצה להיכנס לתגובה של מכבי ת”א, אבל האירוע היה לפני המשחק והם יוצרים פה תקדים מאוד מסוכן. אני רוצה להבין, מהיום על כל רימון עשן בודד או אבוקה בודדת יבטלו משחק? המשטרה צריכה לענות על זה וגם ההתאחדות. הפועל ת”א עמדה בכל ההנחיות, מה רוצים ממנה? מכאן זו אחריות המשטרה שכשלה, כדאי שבמדינת ישראל יידעו הגורמים האחראים לעמוד ולהגיד ‘נכשלנו’”.

אתה חושב שמפקד מחוז ת”א צריך ללכת הביתה?
”אני לא מפטר קצינים, חשוב בעיקר שילמד את הלקח ושיהיה עם קצת פחות אגו. ארז נעמן (דובר הפועל ת”א) סיפר שהתחננו אליו שידבר עם המנהלת, אבל הם חושבים שהם יותר גדולים מהאירוע. אני אוהב את המשטרה והשוטרים, אבל אני מתבאס שזה ככה. ושוב, זו לא הצדקה לאולטראס, אך כדאי שהמשטרה תעשה בדק בית. ההתנהגות שלה הייתה מבישה, אלימה ולא קשורה לאירוע”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */