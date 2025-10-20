"התנהגות המשטרה מבישה ולא קשורה לאירוע"

כל אוהדי הפועל ומכבי תל אביב בפרט ואוהדי הכדורגל בכלל ציפו לחזרת אחד המשחקים הגדולים ביותר שיש לענף שלנו להציע, לדרבי של תל אביב. אבל רצונות לחוד ומציאות לחוד, במשטרה החליטו לפוצץ את המפגש לפני שהוא החל, לאחר שהקהל האדום זרק פירוטכניקה למגרש ואזרחים ושוטרים נפצעו. יואב לימור, אוהד הפועל ת”א, הפרשן הצבאי של ‘ישראל היום’ ומגיש בקשת 12 עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך ראית את האירועים בבלומפילד אתמול?

“22 נפגעים ברמה הזו שטופלו, יש כמות כזאת בהופעה גם בפארק הירקון. אני לא מזלזל, אבל המשטרה צריכה להסביר איך היא עשתה כזאת דרמה. יצאתי עם כעס מאוד גדול על המשטרה. צריך להפריד, האוהדים שפרעו בחוק צריכים לשלם את המחיר ומבחינתי שיישבו בכלא, אך תפקידה של המשטרה הוא לשים את ידה על העבריינים ולמנוע אלימות. רק בישראל, המשטרה מפריטה את סמכויותיה לאחרים. אני אתמול שילמתי את המחיר על זה. את חוק הספורט אני מכיר היטב, אך המשטרה תפקידה לעצור עבריינים. באבסורד בשלב הבא, כל רחוב שיהיה בו תאונת דרכים, יפסיקו לנהוג בו, זו בדיחה.

“למשטרה היה תפקיד למנוע כניסת אמל”ח והיא נכשלה, ולקיים את המשחק וגם בזה היא נכשלה. והיא מאשימה את כל העולם. עם כל הכבוד, התגובה המבישה של יושב ראש המנהלת וההתאחדות, כאילו הם מהאו”ם. אוהדים חטפו אתמול מכות רצח מהמשטרה, הם לא יכולים לבלבל את המוח, ההודעה שלהם היא מבישה. במקרה זה לא הילדים שלי, אוהדים חטפו אתמול מכות סתם. במקום שההתאחדות והמנהלת יגנו קודם כל את זה, הם לא עשו את זה.

השוטרים בבלומפילד (רדאד ג'בארה)

“בדבר ביטול המשחק או ניצחון טכני, אני לא רוצה להיכנס לתגובה של מכבי ת”א, אבל האירוע היה לפני המשחק והם יוצרים פה תקדים מאוד מסוכן. אני רוצה להבין, מהיום על כל רימון עשן בודד או אבוקה בודדת יבטלו משחק? המשטרה צריכה לענות על זה וגם ההתאחדות. הפועל ת”א עמדה בכל ההנחיות, מה רוצים ממנה? מכאן זו אחריות המשטרה שכשלה, כדאי שבמדינת ישראל יידעו הגורמים האחראים לעמוד ולהגיד ‘נכשלנו’”.

אתה חושב שמפקד מחוז ת”א צריך ללכת הביתה?

”אני לא מפטר קצינים, חשוב בעיקר שילמד את הלקח ושיהיה עם קצת פחות אגו. ארז נעמן (דובר הפועל ת”א) סיפר שהתחננו אליו שידבר עם המנהלת, אבל הם חושבים שהם יותר גדולים מהאירוע. אני אוהב את המשטרה והשוטרים, אבל אני מתבאס שזה ככה. ושוב, זו לא הצדקה לאולטראס, אך כדאי שהמשטרה תעשה בדק בית. ההתנהגות שלה הייתה מבישה, אלימה ולא קשורה לאירוע”.