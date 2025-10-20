יום שני, 20.10.2025 שעה 14:51
שיחת היום של שוופס

יזהר שי: הרגשנו איום פיזי מול סוסי המשטרה

השר לשעבר, שנכח עם משפחתו במשחק, דיבר ב"שיחת היום": "החלטה אומללה, הפקודות בקשר היו 'אני רוצה מכות'. זה נובע מרוח המפקד, השר לביטחון פנים"

פרש משטרה מול אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)
פרש משטרה מול אוהדי הפועל תל אביב (שחר גרוס)

הפועל ומכבי תל אביב קיוו להחזיר את הדרבי של העיר תל אביב לליגת העל לאחר שנת היעדרות, אך לבסוף המשחק לא יצא לפועל בעקבות החלטת המשטרה שהונעה על ידי זריקת אבוקות מהיציעים. חבר הכנסת לשעבר  ואוהד הפועל ת”א, יזהר שי, הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ישראייר ודיבר על האירועים שהובילו לביטול הדרבי והאלימות המשטרתית לה היה עד בבלומפילד.

איך אתה ראית את כל מה שקרה בדרבי?
“הלכתי שם לאירוע משפחתי, היינו שם 17 אנשים. הצעיר בינינו היה ילד בן 7 שבכה בכי תמרורים ברגע ההחלטה האומללה של משטרת ישראל. מהמקום שבו ישבנו ביציע, הייתה חגיגה גדולה של כדורגל ישראלי – כל מה שאפשר לחשוב עליו. אירוע ספורט מדהים שאצל רוב האוהדים שהגיעו, ההתרגשות הזו כבר התחילה לפני כמה ימים. האבוקות כאן כמו בכל משחק גדול שאני יכול לחשוב עליו שהייתי, אני לא מצדיק לא אלימות ולא עבירה על החוק, אבל זה לא משהו שהדהים”.

איך ראיתם את ההחלטה של המשטרה להפסיק את האירוע?
”הייתה החלטה אומללה ביותר. הרגעים היחידים שבהם הרגשנו ממש איום פיזי זה היה בהגעה אל מול סוסי המשטרה, ובחזור, דווקא מהגוף שאמור לתת ביטחון ולהשליט סדר. המקום היחידי שבו אוהדים ממש חששו היה בהשתוללות של הסוסים. הפקודות בקשר היו ‘אני רוצה מכות, אני רוצה מעצרים’.

השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

יזהר אתה לאחרונה מתראיין על שינוי שם המלחמה והקמת ועדה ממלכתית, אתה חושב שגם כאן צריך ועדה?
”לא חושב, יש כאן את רוח המפקד (בן גביר) שהוא השר לביטחון לאומי של ישראל, הוא עבריין מורשע. הוא מקדם שוטרים לפי כמה הם מתחנפים, לא פלא שהמכות והאלימות הגיעו גם למגרשי הספורט. רוח השר יורדת לשוטרים. קצין שקורא בקשר ‘אני רוצה מכות’, הבן אדם הזה היום בבוקר צריך להיות אצל מפקד המשטרה ולעוף לכל הרוחות. במקום זה אני מנחש שהוא קיבל מחמאות ואולי אפילו יקבל קידום”.

מה הצד של אוהדי הפועל ת”א בעניין?
”אני מגנה מראש כל אלימות, אבל זה לא הסיפור אתמול. הסיפור היה של משטרה לא ערוכה. היו שם 500 שוטרים ועוד 500 סדרנים, הייתה הפרדה של 5,000 מקומות באצטדיון, המשטרה היא זו שנכשלה והיא זו שביטלה את האירוע”.

