רבע 3, : הפועל העמק - בני הרצליה 40:37

בעקבות דחיית משחקה מן המחזור הראשון, בני הרצליה פותחת בשעה זו את ליגת ווינר סל והיא עושה זאת רק הערב בגן נר, שם מתארחת אצל הפועל העמק במחזור השני. שתי הקבוצות כבר נפגשו בסיום שלב הבתים של גביע ווינר סל, אז החבורה מהשרון ניצחה 85:88 בביתה והבטיחה בכך את עלייתה לפליי-אין על חודה של נקודה.

הקבוצה של שרון אברהמי מגיעה לאחר הפסד במחזור הפתיחה נגד הפועל גליל עליון (75:65), דווקא אחרי קמפיין מוצלח בגביע ווינר, שבו הגיעה עד לחצי הגמר וקלעה 81 נקודות בממוצע בארבעה משחקים. האדומים מן העמק ינסו להתאושש בבית מול בני הרצליה, יריבה שלה הפסידו בשני משחקי הליגה בעונה שעברה.

עבור החבורה של יהוא אורלנד יהיה זה כאמור משחק ליגה ראשון, אבל חלק מהחלודה של פתיחת עונה חדשה היא כבר הסירה, עם קיום שישה משחקים רשמיים, ארבעה בגביע ווינר סל ושניים נוספים במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, שם ספגה שני הפסדים. בגביע הגיעה הרצליה לשלב רבע הגמר ונעצרה על ידי הפועל ירושלים. את העונה שעברה בליגה סיימה הקבוצה במקום הרביעי בטבלה, והיא מקווה לפתוח מסע מוצלח נוסף ברגל ימין.

רבע ראשון: 14:25 לבני הרצליה

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב

חמישיית בני הרצליה: דשון פרנסיס, שון דאוסון, טוני דגלאס, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

במשחק התחיל עם אלייז’ה סטיוארט שניגש לקו וקלע רק זריקה אחת, כשמנגד, רועי נציה קלע שלוש נקודות לזכות הביתיים. שדריק קלע דאנק על הראש של אונואקו. אדוארדס ניגש לקו לאחר שסחט עבירה והצליח לדייק רק פעם אחת, כשמנגד, אונואקו קלע שתי נקודות נהדרות מאסיסט של שון דאוסון. סטיוארט הגדיל הפער לזכות הקבוצה מהשרון עם ג’אמפ שוט בתוך הקשת.

איבוד כדור של הביתיים גרם לכך ששון דאוסון עלה בלי בעיה לסל כדי לרשום שתי נקודות ראשונות. קמרון הנרי צלף בג’אמפ שוט לאחר שקיבל את האסיסט מארון ווילר. שליו לוגשי עם נקודות ראשונות עם זריקה משלוש.

רבע שני: 37:40 לבני הרצליה

אונואקו פתח את הרבע השני עם שתי נקודות בליי אפ. אדוארדס ניגש לקו ודייק פעמיים. מקס היידיגר עלה לסל וקלע שתי נקודות לאורחים. גולדנברג סחט עבירה כשעלה לסל, ניגש לקו ודייק פעמיים. קיילר אדוארדס סחט סל ועבירה, והחטיא את זריקת העונשין. אלייז’ה צ’יילדס עלה לסל וקלע מאסיסט נהדר של גולדנברג. סטיוארט קיבל את הכדור מחוץ לקשת וצלף אותו לסל.

הנרי ניגש לקו ודייק את שתי הזריקות. גולדנברג צלף את הכדור מחוץ לקשת. החבורה של שרון אברהמי הייתה עם ריצת 7:0 עד כה במשחק והתחילה להחזיר מלחמה. קמרון הנרי הגיע עד הטבעת ושמר את הלבנים במשחק.

רבע שלישי: