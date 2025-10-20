יום שני, 20.10.2025 שעה 19:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
282-971הפועל ת"א
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
175-651הפועל העמק
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

רבע 3, : הפועל העמק - בני הרצליה 40:37

ליגת ווינר סל, מחזור 2: המארחים מתחילים לחזור למשחק. סטיוארט מוביל את החבורה של יהוא אורלנד, קיילר אדוארדס מוביל את חניכיו של שרון אברהמי

|
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)
אלייז'ה סטיוארט (שחר גרוס)

בעקבות דחיית משחקה מן המחזור הראשון, בני הרצליה פותחת בשעה זו את ליגת ווינר סל והיא עושה זאת רק הערב בגן נר, שם מתארחת אצל הפועל העמק במחזור השני. שתי הקבוצות כבר נפגשו בסיום שלב הבתים של גביע ווינר סל, אז החבורה מהשרון ניצחה 85:88 בביתה והבטיחה בכך את עלייתה לפליי-אין על חודה של נקודה.

הקבוצה של שרון אברהמי מגיעה לאחר הפסד במחזור הפתיחה נגד הפועל גליל עליון (75:65), דווקא אחרי קמפיין מוצלח בגביע ווינר, שבו הגיעה עד לחצי הגמר וקלעה 81 נקודות בממוצע בארבעה משחקים. האדומים מן העמק ינסו להתאושש בבית מול בני הרצליה, יריבה שלה הפסידו בשני משחקי הליגה בעונה שעברה.

עבור החבורה של יהוא אורלנד יהיה זה כאמור משחק ליגה ראשון, אבל חלק מהחלודה של פתיחת עונה חדשה היא כבר הסירה, עם קיום שישה משחקים רשמיים, ארבעה בגביע ווינר סל ושניים נוספים במסגרת ליגת האלופות של פיב”א, שם ספגה שני הפסדים. בגביע הגיעה הרצליה לשלב רבע הגמר ונעצרה על ידי הפועל ירושלים. את העונה שעברה בליגה סיימה הקבוצה במקום הרביעי בטבלה, והיא מקווה לפתוח מסע מוצלח נוסף ברגל ימין.

רבע ראשון: 14:25 לבני הרצליה

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, קיידן שדריק, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב

חמישיית בני הרצליה: דשון פרנסיס, שון דאוסון, טוני דגלאס, צ’ינאנו אונואקו, אלייז’ה סטיוארט

במשחק התחיל עם אלייז’ה סטיוארט שניגש לקו וקלע רק זריקה אחת, כשמנגד, רועי נציה קלע שלוש נקודות לזכות הביתיים. שדריק קלע דאנק על הראש של אונואקו. אדוארדס ניגש לקו לאחר שסחט עבירה והצליח לדייק רק פעם אחת, כשמנגד, אונואקו קלע שתי נקודות נהדרות מאסיסט של שון דאוסון. סטיוארט הגדיל הפער לזכות הקבוצה מהשרון עם ג’אמפ שוט בתוך הקשת.

איבוד כדור של הביתיים גרם לכך ששון דאוסון עלה בלי בעיה לסל כדי לרשום שתי נקודות ראשונות. קמרון הנרי צלף בג’אמפ שוט לאחר שקיבל את האסיסט מארון ווילר. שליו לוגשי עם נקודות ראשונות עם זריקה משלוש.

רבע שני: 37:40 לבני הרצליה

אונואקו פתח את הרבע השני עם שתי נקודות בליי אפ. אדוארדס ניגש לקו ודייק פעמיים. מקס היידיגר עלה לסל וקלע שתי נקודות לאורחים. גולדנברג סחט עבירה כשעלה לסל, ניגש לקו ודייק פעמיים. קיילר אדוארדס סחט סל ועבירה, והחטיא את זריקת העונשין. אלייז’ה צ’יילדס עלה לסל וקלע מאסיסט נהדר של גולדנברג. סטיוארט קיבל את הכדור מחוץ לקשת וצלף אותו לסל.

הנרי ניגש לקו ודייק את שתי הזריקות. גולדנברג צלף את הכדור מחוץ לקשת. החבורה של שרון אברהמי הייתה עם ריצת 7:0 עד כה במשחק והתחילה להחזיר מלחמה. קמרון הנרי הגיע עד הטבעת ושמר את הלבנים במשחק. 

רבע שלישי:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */