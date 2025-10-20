השר זוהר: לאורך הקדנציה פעלתי להחמרת הענישה

פיצוץ הדרבי של העיר תל אביב ממשיך להכות גלים בכדורגל ובספורט הישראלי וגורר תגובות רבות, כשהיום (שני) הגיב לאירוע שר התרבות והספורט, מיקי זוהר.

זוהר כתב בהודעה לתקשורת: “עשרות אלפי אוהדים שבאו לראות וליהנות מחגיגת כדורגל שילמו אמש מחיר בשל קומץ מתפרעים שהחליטו להשליך חזיזים ורימוני עשן למגרש, שחלקם אף פגעו בשוטרים ובאוהדים וסיכנו חיים”.

עוד הוסיף: “מיומי הראשון בתפקיד אני נאבק נגד האלימות הזאת, ולאורך כל הקדנציה אני פועל מול משרד המשפטים כדי שיאשרו את התקנת מצלמות לזיהוי פנים והחמרת הענישה למתפרעים במגרשים.

“הגיע הזמן שיקבלו את עמדתי על מנת שנוכל להגיע לפורעים עצמם ולא לפגוע בקהל שמשלם מחירים בגין קומץ אוהדים אלימים”.