ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

השר זוהר: לאורך הקדנציה פעלתי להחמרת הענישה

שר התרבות והספורט הגיב לאירועי הדרבי: "פעלתי מול משרד המשפטים גם כדי לאשר התקנת מצלמות לזיהוי. הגיע הזמן שיקבלו את עמדתי ונוכל לפורעים עצמם"

|
שוטר במגרש (רדאד ג'בארה)
שוטר במגרש (רדאד ג'בארה)

פיצוץ הדרבי של העיר תל אביב ממשיך להכות גלים בכדורגל ובספורט הישראלי וגורר תגובות רבות, כשהיום (שני) הגיב לאירוע שר התרבות והספורט, מיקי זוהר.

זוהר כתב בהודעה לתקשורת: “עשרות אלפי אוהדים שבאו לראות וליהנות מחגיגת כדורגל שילמו אמש מחיר בשל קומץ מתפרעים שהחליטו להשליך חזיזים ורימוני עשן למגרש, שחלקם אף פגעו בשוטרים ובאוהדים וסיכנו חיים”.

עוד הוסיף: “מיומי הראשון בתפקיד אני נאבק נגד האלימות הזאת, ולאורך כל הקדנציה אני פועל מול משרד המשפטים כדי שיאשרו את התקנת מצלמות לזיהוי פנים והחמרת הענישה למתפרעים במגרשים. 

“הגיע הזמן שיקבלו את עמדתי על מנת שנוכל להגיע לפורעים עצמם ולא לפגוע בקהל שמשלם מחירים בגין קומץ אוהדים אלימים”.

מיקי זוהר (שחר גרוס)מיקי זוהר (שחר גרוס)
