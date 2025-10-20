מחצית: ראשל"צ - הפועל ת"א 58:42

מאז ההפסד בדרבי למכבי ת"א, להפועל ת"א יש שלושה ניצחונות רצופים. קבוצת הכוכבים של דימיטריס איטודיס מקווה להמשיך במומנטום כשהיא מתארחת בשעה זו אצל מכבי ראשון לציון במחזור השני של ליגת העל.

הפועל ת"א הגיעה לבית מכבי אחרי שניצחה במחזור הראשון בליגה את קריית אתא בהיכל מנורה מבטחים, ואז הגיעו ניצחונות על ולנסיה ופאריס ביורוליג. האדומים רוצים ניצחון שני מתוך שני משחקים בליגה ולהשיג ניצחון רביעי ברציפות בסך הכל, לפני המפגש נגד מונאקו.

חמשת הזרים של הפועל ת"א למשחק הם: ג’ונתן מוטלי, קולין מלקולם, איש וויינרייט, טיילר אניס וכריס ג’ונס. הפעם, להבדיל מהמשחק נגד קריית אתא, לא כל השחקנים הזרים של הפועל תל אביב הגיעו לישראל, כאשר חלק המשיכו מצרפת לסופיה, שם כזכור נמצא בסיס המרכז של המועדון. ברונו קבוקלו שנותח בגבו וים מדר הפצועים נעדרים.

מנגד, מכבי ראשל"צ החלה את הליגה עם הפסד 84:67 למכבי רמת גן. הקבוצה מעיר היין ניצחה בחמישה מששת המפגשים האחרונים עם הפועל ת"א בבית מכבי. אגב, ניצחון החוץ האחרון של האדומים על ראשל"צ הגיע בפברואר 2022 עם 62:77.

אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

שחקני מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

דימיטריס איטודיס ושרון דרוקר (רועי כפיר)

עופר ינאי (רועי כפיר)

ים מדר על אזרחי (רועי כפיר)

רבע ראשון: 24:31 להפועל תל אביב

חמישיית מכבי ראשון לציון: די ג’יי ברנס, ג’יי ג’יי קפלן, קליל אחמד, קווה גרנט ואמין סטיבנס.

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, בר טימור, איש ויינרייט, תומר גינת וג’ונתן מוטלי.

מוטלי ו-ויינרייט פתחו עם נקודות עבור האורחים, אך גרנט וברנס הגיבו מנגד. גינת קלע ארבע רצופות כדי להפוך את התוצאה ולקבוע 6:8. סטיבנס החזיר את היתאון לכתומים, ואניס הגיב בשלשה מנגד, ונקודות נוספות של ומוטלי קבעו יתרון 3.

המארחים הראו כי הם לא באו לשמש תפאורה, והצליחו להישאר צמודים לקבוצה של דימיטריס איטודיס בהובלת אחמד ומרכוס וויליאמס. השחקנים בלבן שיחקו קבוצתי, וסלים של אניס וקולין מלקולם הקפיצו את ההפרש לחמש, אך אחמד, שהגיע לדאבל פיגרס כבר ברבע הפתיחה, שמר צמוד את החבורה של שרון דרוקר. שלשה של ג'וש פרוינד הורידה את ההפרש לשתיים, אך פלטין השיב בצליפה משלו מחוץ לקשת, וטעות בהוצאת החוץ של המארחת אפשרה לכרס ג’ונס לקלוע שתיים נוספות ולקבוע 24:31 לזכות קבוצתו.

ג'ונתן מוטלי עולה לסל (רועי כפיר)

די ג'יי ברנס מול טיילר ראניס (רועי כפיר)

ג'ונתן מוטלי עולה להטבעה (רועי כפיר)

איתי שגב שומר על קווה גרנט (רועי כפיר)

רבע שני: 42:58 להפועל תל אביב

מלקולם עלה ראשון על הלוח ברבע הזה עם קליעת עונשין, אך גרנט השיב בשלשה וצימק את ההפרש, אך פלטין, שוב הוא, השיב עם שלשה נוספת משלו וקבע 27:35 לחבורה האורחת. שגב העלה את היתרון לדו ספרתי, כאשר קבוצתו הייתה נהדרת באחוזי שדה לשתי נקודות.

הקבוצות המשיכו להחליף סלים, וחמש נקודות רצופות מבית היוצר של מלקולם ומוטלי גרמו לדרוקר לקחת פסק זמן לפני שיריבתו תפתח מומנטום. נקודות של קפלן וסטיבנס צימקו את ההפרש לחד ספרתי, 38:46 ללבנים מת”א. פוטבק דאנק מהדהד של סטיבנס הקפיץ את הקהל המקומי, אך מלקולם הגיב בצד השני עם מהלך אתלטי מצידו, וקליעות מעבר לקשת של פלטין וטימור קבעו ריצת 0:8 והכפילו את היתרון. מלקולם חתם את המחצית עם סל מחצי מרחק שקבע 42:58 בירידה אל חדרי ההלבשה.

די ג'יי ברנס על רקע אוהדי מכבי ראשון לציון (רועי כפיר)

קולין מלקולם חוגג (רועי כפיר)

טיילר אניס מתכונן לזריקה (רועי כפיר)

גיא פלטין עולה לזרקיה (רועי כפיר)

רבע שלישי: