מחצית: מכבי פ"ת - בני יהודה 0:3

המחזור התשיעי של הליגה הלאומית יינעל הערב (שני) עם שלושה משחקים שנערכים בשעה זו במקביל. במוקד, מכבי פתח תקווה מארחת את בני יהודה ומחפשת להיצמד שוב למכבי הרצליה בפסגה. בנוסף, הפועל כפר שלם פוגשת את העולה החדשה עירוני מודיעין ומ.ס כפר קאסם מתארחת אצל עולה חדשה נוספת, מ.ס קריית ים.

מכבי פ”ת – בני יהודה 0:3

המלאבסים מגיעים להתמודדות עם רצף של חמישה משחקים ללא הפסד ושלושה ניצחונות בזה אחר זה, כולל 1:2 על מודיעין במחזור שעבר ו-1:6 גדול על מכבי יפו בתחילת חודש אוקטובר. החבורה של נועם שוהם רחוקה 3 נקודות מהרצליה שבמקום הראשון, וחסרה היום את גיא דזנט, שמחלים עדיין מפציעה. מנגד, הכתומים של מסאי דגו עדיין בפתיחת עונה מקרטעת ומחפשים מוצא, ינסו להתאושש משני הפסדי הליגה האחרונים, תוך שימוש ברוח הגבית שקיבלו מהזכייה בגביע הטוטו של הלאומית.

דקה 28, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: הכדור נשלח קדימה, סתיו ישראלי לא הצליח להשתלט ומסר בטעות לחוסה קורטס, שהטעה ושלח עם השמאלית את הכדור לפינה הרחוקה.

חוסה קורטס חוגג (שחר גרוס)

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

דקה 43, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:2: צמד לקורטס! תרגיל קרן נהדר של המלאבסים הגיע לשמאלית של גל מעתוק, שהרים פשוט נפלא לראשו של החלוץ שנגח בצורה אדירה.

שחקני מכבי פתח תקווה בעננים (שחר גרוס)

דקה 45, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:3: קונצרט של הכחולים. מהלך גדול הסתיים בשער נהדר של ניב יהושע. אוהדי בני יהודה קוראו למסאי דגו להתפטר, שרקו בוז לשחקניהם וצעקו ליגה א’.

ניב יהושע חוגג (שחר גרוס)

ניב יהושע בטירוף (שחר גרוס)

כפר שלם – עירוני מודיעין 2:2

בקבוצה התל אביבית עדיין לא הצליחו לייצר יציבות מתחילתה של 2025/26, ואולי ה-0:1 על הפועל ראשון לציון במחזור הקודם יקרב אותה הערב אל עבר בניית מומנטום מסוים. הכתומים מצפים לאסוף נקודות חשובות ולעקוף את הפועל רמת גן שמעדה. בצד השני, ארז בנודיס וחניכיו לא חגגו ניצחון מאז אמצע ספטמבר, אך בליגה הלאומית, בטח בשלב הזה, הכל עדיין פתוח, ואם הם ייצאו עם ידם על העליונה בשכונה התקווה, יוכלו להתקרב לחלק העליון.

דקה 10, שער! כפר שלם עלתה ל-0:1: עבאס סמארי סחט הצלה נהדרת מיוסי גינזבורג, אך הכדור נחת לרגלו של שלומי אזולאי, שכבש בקלות.

דקה 11, שער! כפר שלם עלתה ל-0:2: לא ייאמן! לא עברה דקה ונועם שחר מצא את עצמו לבד במרכז הרחבה, ובעט בקלילות לפינה הרחוקה.

דקה 19, שער! עירוני מודיעין צימקה ל-2:1: איזה קצב נהדר. קרן עלתה מהצד השמאלי, לאחר נגיחה אחת בתוך הרחבה, הכדור הגיע לראשו של ישראל אפוקו שסיים לרשת.

דקה 41, שער! עירוני מודיעין השוותה ל-2:2: האורחת קיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים. הקפטן גיא עיני ניגש וגלגל את הכדור פנימה.

מ.ס כפר קאסם – קריית ים 0:0

הקבוצה מהמגזר צברה 12 נקודות מתוך 24 אפשריות עד כה, בדיוק חצי, כשהפעם במועדון אולי יכוונו גבוה יותר מהפלייאוף התחתון בו היו בעונה שעברה. היריבה מהקריות לעומתה, נמצאת במצב אחר לגמרי ומפתיע יש לומר. החבורה של מאור סיסו אומנם נכנעה 2:0 לר”ג במחזור הקודם וגם הפסידה בגמר גביע הטוטו של הלאומית לבני יהודה, אבל אלה לא מעידים על מגמה (לפחות בינתיים) ולעולה החדשה הזדמנות נוספת לשמור על חלום ההעפלה לליגת העל בחיים.