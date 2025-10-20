יום שני, 20.10.2025 שעה 12:57
"חסר כאן שינוי חקיקתי, בלי זה הקומץ ינצח שוב"

יו"ר ההתאחדות זוארץ ויו"ר המנהלת כלפון על אירועי הדרבי: "כל עוד ימשיכו בהבחנה בין עבריינים לעברייני ספורט, אין ערובה שהדבר לא יחזור על עצמו"

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

פיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון) גרר תגובות רבות מכל הצדדים, ועכשיו תורם של ראשי הכדורגל הישראלי להגיב. זו ההודעה המשותפת שפרסמו שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, וארז כלפון יו"ר מנהלת הליגות: 

"ככל שאנו מעמיקים בדברים ולומדים את האירועים והנסיבות, מתחדדת האמת הפשוטה והברורה – שוב שילמו עשרות אלפי אוהדי כדורגל נפלאים, שוב שילם ענף ספורט מדהים, מחיר כבד בגין עבריינות פושעת של קומץ מחליא. עשינו מרחק אדיר בשנים האחרונות כדי להימנע ממשחקים ללא קהל, מעונשי רדיוס ועוד, זכינו לשיתוף פעולה מרשים מהמועדונים ומהרוב הגדול של אוהדות ואוהדים נפלאים.

החלק היחיד שהיה חסר אז וחסר גם לפני משחק הדרבי התל אביבי ולאחריו, ואולי היה יכול למנוע את ביטולו הכואב – הוא שינוי חקיקתי שאינו נמצא בידיים שלנו, אכיפה קשה, ענישה מרתיעה, ביעור אמיתי של נגע החוליגנים שמחריב כל מה שיפה כאן”.

ארז כלפון ושינו זוארץ (שחר גרוס)ארז כלפון ושינו זוארץ (שחר גרוס)

זוארץ וכלפון המשיכו: “אף אחד לא אמור להיפצע במשחק כדורגל, לא שוטר/ת, לא אוהד/ת, לא שחקן/ית, לא עיתונאי/ית, לא צוות שיפוט. אף אחד לא אמור לחוש לרגע שהוא בסכנה. את כל אלה ניתן למנוע אם רק היו הכלים הנכונים. לצערנו, כל עוד לא יחוקקו החוקים הנחוצים, כל עוד ימשיכו בבתי המשפט לעשות הבחנה מלאכותית בין עבריינים לעברייני ספורט, כל עוד לא יאשרו את השימוש במצלמות זיהוי פנים, אין שום ערובה שאירוע עצוב כמו זה שחווינו אמש לא יישנה.

הקריאה הברורה והעקבית שלנו לשינוי הכרחי, עשרות הפגישות שקיימנו עם הגורמים הרלוונטים, עדיין לא הובילו למסקנות המתבקשות ולצעדים ההכרחיים – אלה שימנעו אסון ואלה שיחסכו מאתנו ערבים עגומים. במקום שעשרות אלפי אוהדים באצטדיון יחגגו, קומץ עבריינים ניצח שוב. ללא שינוי, הוא ינצח גם במשחק הבא".

