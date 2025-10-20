1 מ-3: שרף יפתח את העונה בחמישיית ברוקלין?

ברוקלין תפתח את עונת ה-NBA שלה במשחק חוץ בשארלוט בלילה שבין יום רביעי לחמישי ולא ברור מי יהיה הרכז הפותח שלה: בן שרף, נולן טראורה או איגור דמין. המאמן ג’ורדי פרננדס לא הכריז מי מבין שלושת הרוקיז יעלה בחמישייה, מי יהיה כמחליף ומי הרכז שיצטרך לחכות קצת יותר להוכיח את עצמו.

"אני מאוד מרוצה מכולם", אמר המאמן, "כל השלושה שיחקו טוב בקדם העונה, ולכולם יש גם דברים שצריך לעבוד עליהם. אם הם ינצלו את הדקות שלהם – הם ישחקו, בין אם זה בחמישייה או כמחליפים. ואם מישהו לא יעמוד בציפיות, תיווצר הזדמנות לאחרים. אני רוצה שתהיה תחרות בריאה, שתמשוך את כולם למעלה”.

שרף בן ה-19, ששיחק בשני משחקים מתוך הארבעה בקדם עונה, רשם ממוצעים של 6.3 נקודות ו-5.5 אסיסטים ב-20.3 דקות, והפגין יכולת מסירה טובה, אך גם חוסר יציבות שאפיין את כלל שחקני הרוקי של הנטס – עם מספר איבודים גבוה.

ג'ורדי פרננדס (רויטרס)

טראורה שפתח גם הוא בשני משחקים, סיים עם 4.5 נקודות ו-1.8 אסיסטים ב-14.7 דקות. איגור דמין, הבחירה הגבוהה ביותר מבין השלושה, שותף רק במשחק האחרון בשל פציעה שהשביתה אותו לאורך הקיץ.

המסר מהמאמן ברור: העמדה פתוחה לחלוטין, וכל אחד מהרוקיז – כולל שרף – יוכל לתפוס את המקום אם יוכיח את עצמו על המגרש. עבור שרף שכבר הראה ניצוצות מהפוטנציאל שלו, מדובר בהזדמנות נדירה לפתוח את עונת הרוקי שלו בפרונט כשאין לפניו סופרסטאר על העמדה שלו, אבל כאמור, מקומו ברוטציה גם לא מובטח.