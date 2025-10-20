היחס ב-Winner להפסד של בית"ר מול אשדוד

אחרי פיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון), לפנינו עוד יום גדוש באירועים ספורטיביים, שבתקווה יישארו כאלה. בכדורגל, בית”ר ירושלים מארחת את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור השביעי בליגת העל, כשבליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה מארחת את בני יהודה. בכדורסל, הפועל תל אביב תתארח אצל מכבי ראשון לציון.

בית”ר ירושלים פייבוריטית מול הדרומיים עם יחס של פי 1.40 לניצחון. אם הקבוצה מעיר הנמל תפתיע, המנחשים יזכו ליחס של פי 5.80. חלוקת נקודות בטדי תניב יחס של פי 4.50.

מכבי פ”ת עדיפה על הכתומים משכונת התקווה, עם יחס של פי 1.45 להשיג שלוש נקודות. מנגד, ניצחון לקבוצה של מסאי דגו יניב יחס של פי 3.85, בעוד תיקו ייתן יחס של פי 3.35.

הפועל ת”א בכדורסל פייבוריטית ברורה על ראשל”צ, עם יחס של פי 1.80 לניצחון ביותר מ-13 נקודות. אם תגבור על הכתומים ב-13 נקודות בדיוק, המנחשים יזכו ליחס של פי 9.00. ניצחון של המארחת או הפסד בעד 13 נקודות, ייתן יחס של פי 1.80.