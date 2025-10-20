גל לוי ישפוט את בילבאו בליגת האלופות לנוער

גל לוי יוביל צוות שיפוט ישראלי בליגת האלופות לנוער. הוא ינהל את המשחק בין אתלטיק בילבאו לקרבאח האזרית במשחק שייערך בשלב הליגה ביום רביעי ב-13:00 ואליו יצטרפו חן אורפז וזאב פרנקל כקוונים. ג’ון אנדרדה דל אולמו הספרדי ישמש כשופט רביעי.

המשחק לא ייערך בסן מאמס, ביתם של בוגרי אתלטיק בילבאו, אלא במתחם האימונים של הקבוצה. והוא יגיע בימים שבהם בבילבאו יש מחאות רבות נגד ישראל ונוכחות פרו פלסטינית בולטת כפי שהיה אפשר לראות גם במהלך מרוץ הוואלטה אספניה.

הנוער של בילבאו עם מאזן מושלם עד כה מפתיחת ליגת האלופות עד גיל 19 אחרי שרשמה שני ניצחונות: 1:3 בבית על ארסנל במחזור האחרון ולפני כן 0:4 בחוץ על בורוסיה דורטמונד.

מנגד, קרבאח עדיין ללא נקודות בליגת האלופות לנוער אחרי שתי תבוסות. האזרים החלו את הקמפיין עם 5:0 ביתי מול קופנהאגן ולאחר מכן תבוסה 7:1 לבנפיקה.