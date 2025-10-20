יום שני, 20.10.2025 שעה 10:58
63-112טוטנהאם1
61-72אתלטיק בילבאו2
61-62אולימפיאקוס3
63-72ריאל מדריד4
63-72מנצ'סטר סיטי5
62-52באייר לברקוזן6
60-32קלאב ברוז'7
63-52ברצלונה 8
42-72סלביה פראג9
44-62אייאקס10
40-22ליברפול 11
43-42ספורטינג ליסבון 12
41-22אתלטיקו מדריד 13
36-92בנפיקה 14
35-82פ.ס.וו איינדהובן15
33-62פאריס סן-ז'רמן16
32-52קופנהאגן17
32-52איינטרכט פרנקפורט18
33-52באיירן מינכן19
35-42ויאריאל20
36-42אוניון סט. ז'ילואז21
36-32בורוסיה דורטמונד 22
23-32אינטר 23
13-12נאפולי24
04-22יובנטוס25
08-52מארסיי26
06-32מונאקו 27
05-22ארסנל28
05-22ניוקאסל29
07-32קייראט 30
06-02גלאטסראיי31
012-12קרבאח32
011-02בודו גלימט33

גל לוי ישפוט את בילבאו בליגת האלופות לנוער

השופט ינהל את המשחק הביתי של הבאסקים, שניצחו את ארסנל ודורטמונד, מול קרבאח ביום רביעי ב-13:00. יצטרפו אליו חן אורפז וזאב פרנקל שיהיו הקוונים

|
גל לוי (רדאד ג'בארה)
גל לוי (רדאד ג'בארה)

גל לוי יוביל צוות שיפוט ישראלי בליגת האלופות לנוער. הוא ינהל את המשחק בין אתלטיק בילבאו לקרבאח האזרית במשחק שייערך בשלב הליגה ביום רביעי ב-13:00 ואליו יצטרפו חן אורפז וזאב פרנקל כקוונים. ג’ון אנדרדה דל אולמו הספרדי ישמש כשופט רביעי.

המשחק לא ייערך בסן מאמס, ביתם של בוגרי אתלטיק בילבאו, אלא במתחם האימונים של הקבוצה. והוא יגיע בימים שבהם בבילבאו יש מחאות רבות נגד ישראל ונוכחות פרו פלסטינית בולטת כפי שהיה אפשר לראות גם במהלך מרוץ הוואלטה אספניה.

הנוער של בילבאו עם מאזן מושלם עד כה מפתיחת ליגת האלופות עד גיל 19 אחרי שרשמה שני ניצחונות: 1:3 בבית על ארסנל במחזור האחרון ולפני כן 0:4 בחוץ על בורוסיה דורטמונד.

מנגד, קרבאח עדיין ללא נקודות בליגת האלופות לנוער אחרי שתי תבוסות. האזרים החלו את הקמפיין עם 5:0 ביתי מול קופנהאגן ולאחר מכן תבוסה 7:1 לבנפיקה.

