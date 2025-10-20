הפועל בקעת הירדן על סף היעלמות מהמפה

אם בעונה שעברה לא נעשה די בידי כלל הגורמים להשאיר בחיים את הפועל בקעת הירדן, לקנוס מועדונים שמסרבים להגיע וכיוצא בזאת, הרי שתחילת עונת 2025/26 נפתחה ברע, גם הפעם. בהתחלה, בטרום העונה, הייתה זו הפועל בקעת הירדן (בוגרים) להיעלם מהמפה, לנוכח ויכוחים פנים פוליטיים באיזור ועתה – קבוצת נערים א' של המועדון לא תתקיים.

הפועל בקעת הירדן, כמועדון, נשאר עם ארבע קבוצות במחלקת הנוער. קבוצת ילדים א', ילדים ב', ילדים ג' וטרום ילדים א'. בשנים עברו זה היה נראה קצת אחרת. "אנחנו עוברים השנה תהפוכות", מציינים בהפועל בקעת הירדן בדבריהם ל-ONE. "התחלנו מאוחר בגלל כל הנושא של המעבר למתנ"ס וזה נראה ככה".

"לאט לאט אנחנו מתייצבים ובכל זאת, לצערנו הרב אנו נאלצים לסגור את קבוצת נערים א' של הפועל בקעת הירדן. ציפינו לקבל מענה כזה או אחר מצד ההתאחדות לכדורגל, אלא שלאלה לא היה אכפת מאיתנו בשורה התחתונה. לא הסכימו חריגים שנתיים למטה. זה חוסר אכפתיות. המצב פה קטסטרופה. אז אומרים לנו שזו בעיה שלנו ושהיה לנו הרבה זמן לטפל", סיכמו בבקעה.

לקראת סוף השבוע, לאחר חג שמחת תורה, התכנס בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל לדון בלא פחות משבעה מקרים של הפסקות פעילות, כולל זו של קבוצת נערים א' הפועל בקעת הירדן. הדיין, עו"ד גיורא לנדאו, קבע כי המועדון אשם תחת סעיף "עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות" ועל כן קבע הפסקת פעילות עד ל-31/07/2026 וקנס המועדון ב-2,000 שקלים.

עוד הפסיקו פעילותן עד ל-31/07/2026 ונקנסו ב-2,000 שקלים: קבוצת נערים א' של איחוד בני מג'דל כרום, קבוצת ילדים ב' של אחווה כפר קרע, קבוצת נערים א' של מכבי באר יעקב, קבוצת הנוער של מכבי עירוני ברטעה וקבוצת ילדים ב' של מכבי עירוני קריית אתא, שהייתה רשומה כקבוצה שלישית במספר במועדון.