מתן אנגרסט קיבל מנוי של מכבי חיפה לכל החיים

בהמשך לסרטון הווידאו המרגש מיום שישי האחרון בו הוקלטה השיחה של נשיא מכבי חיפה יעקב שחר עם גיא גלבוע דלאל שחזר אחרי שנתיים משבי החמאס, שאל לשלומו ובישר לו שקיבל החלטה להעניק לו מנוי לכל החיים למשחקי מכבי חיפה, כעת מסתבר שלפני השיחה עם גיא שחר והמנכ"ל איציק עובדיה שוחחו עם מתן אנגרסט ומשפחתו ובישרו גם לו על ההחלטה להעניק לו מנוי למשחקי הקבוצה לכל החיים.

כזכור, לפני המשחק מול מכבי נתניה, מכבי חיפה קיימה בנוכחות אצטדיון כמעט שלם טקס לזכרם של אוהדי הקבוצה ענבר הימן ואיתן לוי ז"ל. במקביל נערך טקס לכבוד 20 החטופים החיים שחזרו משבי החמאס בשבוע שעבר, ביניהם אוהדי הקבוצה מתן אנגרסט וגיא גלבוע דלאל.

אנגרסט וגלבוע דלאל הופיעו בסרטונים על גבי המסכים בסמי עופר, והודו לקהל על התמיכה הגדולה שזכו לה. גיא גלבוע דלאל אמר: "אני מחכה לחזור ליציע הצפוני, לקפוץ יחד איתכם. מחכה ואוהב את כולם. יאללה חיפה". מתן אנגרסט אמר: "תודה שהזכרתם את השם שלי במשך שנתיים. ירוק עולה! מחכה לחזור".

שחר ועובדיה בשיחה עם גיא גלבוע דלאל

גם דורון שטיינברכר, אוהדת מכבי חיפה שחזרה מהשבי בשלב מוקדם יותר, זוכה לאותה מחווה מצד המועדון מהכרמל ותקבל גם היא מנוי לכל לכל החיים למשחקים של מכבי חיפה.