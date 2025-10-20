יום שני, 20.10.2025 שעה 10:27
ספורט אחר  >> שחייה

שיא לאומי לגורבנקו ב-200 מעורב בבריכת 25 מטר

השחיינית רשמה הופעה מעולה בסבב גביע העולם בבריכות קצרות באילינוי: היא סיימה במקום השני בגמר עם 2:04.93 דקות - וגם בגמר 50 חזה עם 29.66 שניות

|
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)
אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

השחיינית הישראלית המובילה נכנסת לכושר: לפנות בוקר (שני) אנסטסיה גורבנקו רשמה הופעה מעולה בסבב גביע העולם בבריכות קצרות שנערך בווסטמונט באילינוי, שם קבעה שיא אישי חדש במשחה ל-200 מטר מעורב בבריכת 25 מטר.

גורבנקו סיימה במקום השני בגמר ה-200 מטר מעורב אחרי אלכס וולש. הישראלית עלתה עלתה לגמר מהמקום השלישי בזמן של 2:08.37 דקות, אבל במשחה הגמר היא שחתה מהר יותר וקבעה שיא ישראלי חדש לבריכות 25 מטר של 2:04.93 דקות, ובכך למעשה גורבנקו שיפרה את השיא הלאומי הקודם שהחזיקה משנת 2021 ועמד על 2:05.04 דקות.

וזה לא הכל. ב-50 חזה גורבנקו העפילה לגמר מהמקום החמישי אחרי 30.29 שניות - ובגמר שיפרה לזמן של 29.66 שניות וסיימה במקום השני את המשחה. גם זו הייתה תוצאה טובה של השחיינית בת ה-22, שהייתה קרובה מאוד לשיאה האישי שעומד על 29.34 שניות.

