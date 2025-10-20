יחזק את האמצע: עידו דוידוב על סף סיכום ביבנה

לאחר החתמתם של יובל בן עמי ויעקב מור בשורות מכבי יבנה, המועדון על סף סיכום עם עידו דוידוב, הקשר בן ה-30, ששיחק בעונה החולפת בהפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית, כשבתחילת אותה עונה עמד לרשותו של עופר טסלפפה, כך שמכירים השניים היטב. צפוי לחבור לסגר של טסלפפה במכבי יבנה לאחר ההתמודדות מול מ.כ. ירמיהו חולון הערב (שני, טוטו חולון, 18:15).

מאז עונת 2014/15 היה לשחקן ליגת העל והליגה הלאומית, בעיקר. ב-29/04/2015 הגיע עם הפועל עפולה לחצי גמר גביע המדינה בכדורגל, אז הפסידו 7:0 להפועל באר שבע. בעונת 2015/16 כיכב במדי הפועל ניר רמת השרון, כשב-34 משחקים הבקיע 12 שערים. עם מ.ס. אשדוד, הפועל פתח תקווה, הפועל קריית שמונה והפועל רעננה שיחק בליגת העל.

מעבר לכך, טבע את אישיותו גם במכבי פתח תקווה, סקציה נס ציונה ובעונת 2024/25 החולפת רשם 34 הופעות במדי הפועל ראשון לציון, במדיה הבקיע ארבעה שערים. באם יחתום במדי מכבי יבנה, תהא זו קבוצת ליגה א' הראשונה בקריירה העשירה של דוידוב, כשהמטרה היא חיזוק במרכז השדה לצורכי העפלה לליגה הלאומית כבר העונה.

עופר טסלפפה (ראובן שוורץ)

על מנת להחתים את דוידוב במכבי יבנה, זו תיאלץ להיפרד משניים עד שלושה שחקנים לאחר ההתמודדות הערב מול מ.כ. ירמיהו חולון, משחק שיינעל את המחזור השישי בליגה א' דרום. יבנה וחולון מגיעות להתמודדות מהמקום ה-11 אותו הן חולקות עם חמש נקודות לכל אחת מהן. מצב שתי הקבוצות לא מזהיר, הרי שגם מי שמתחת לקו האדום (טירה ונורדיה) עם חמש נקודות.