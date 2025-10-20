יום שני, 20.10.2025 שעה 09:36
כדורגל ישראלי

"תאשימו את הילדים, אתם לא מרמים אף אחד"

מואיז ספרא, בנו של בעלי הפועל תל אביב, הגיב בעוקצנות על תיעוד השוטר שאמר "אני רוצה מעצרים, מכות אני רוצה": "חשבתי שזאת החלטה 'בטיחותית'"

|
מואיז ספרא (רדאד ג'בארה)
מואיז ספרא (רדאד ג'בארה)

הכדורגל הישראלי קם לבוקר עם תחושות כבדות לאור פיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון). מכבי ת”א והפועל ת”א היו אמורות לעלות על כר הדשא בבלומפילד אחרי עונת היעדרות של המפגש המיוחד, אך אבוקות, זיקוקים ורימוני עשן שהושלכו לתוך המגרש טרם שריקת הפתיחה מצד אוהדי האדומים, גרמו למשטרה לבטל את ההתמודדות בעקבות פגיעות פיזיות בשוטרים ואזרחים.

לאחר פיזור הקהל מחוץ לאצטדיון היפואי, התרחשו מהומות גדולות לא פחות, כאשר התקבלו עדויות של לא מעט אוהדים שנפגעו על ידי כוחות המשטרה. בין היתר, ילד נפגע מסוס משטרה וחלק מהקהל הצהוב נרדף על ידי פרשים.

המון אוהדים שלפו טלפונים וצילמו את האירועים, כשבאחד מן התיעודים נשמע שוטר כורז לעבר השוטרים: “אני רוצה מעצרים, מכות אני רוצה”. התגובות על אירועי הלילה ממשיכים להצטבר, כשגם מואיז ספרא, בנו של אדמונד ספרא בעלי הפועל ת”א, נכנס לעסק בהקשר של אותו תיעוד.

מואיז ספרא התייחס לסרטון המדובר בחשבון ה-’X’ (לשעבר טוויטר) שלו, ובחר לעקוץ: “’אני רוצה מכות’. חשבתי שזו החלטה "בטיחותית". תאשימו את הילדים, אתם לא מרמים אף אחד”.

הציוץ של מואיז ספרא (צילום מסך)הציוץ של מואיז ספרא (צילום מסך)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */