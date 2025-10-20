הכדורגל הישראלי קם לבוקר עם תחושות כבדות לאור פיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון). מכבי ת”א והפועל ת”א היו אמורות לעלות על כר הדשא בבלומפילד אחרי עונת היעדרות של המפגש המיוחד, אך אבוקות, זיקוקים ורימוני עשן שהושלכו לתוך המגרש טרם שריקת הפתיחה מצד אוהדי האדומים, גרמו למשטרה לבטל את ההתמודדות בעקבות פגיעות פיזיות בשוטרים ואזרחים.

לאחר פיזור הקהל מחוץ לאצטדיון היפואי, התרחשו מהומות גדולות לא פחות, כאשר התקבלו עדויות של לא מעט אוהדים שנפגעו על ידי כוחות המשטרה. בין היתר, ילד נפגע מסוס משטרה וחלק מהקהל הצהוב נרדף על ידי פרשים.

המון אוהדים שלפו טלפונים וצילמו את האירועים, כשבאחד מן התיעודים נשמע שוטר כורז לעבר השוטרים: “אני רוצה מעצרים, מכות אני רוצה”. התגובות על אירועי הלילה ממשיכים להצטבר, כשגם מואיז ספרא, בנו של אדמונד ספרא בעלי הפועל ת”א, נכנס לעסק בהקשר של אותו תיעוד.

מואיז ספרא התייחס לסרטון המדובר בחשבון ה-’X’ (לשעבר טוויטר) שלו, ובחר לעקוץ: “’אני רוצה מכות’. חשבתי שזו החלטה "בטיחותית". תאשימו את הילדים, אתם לא מרמים אף אחד”.