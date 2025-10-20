יום שני, 20.10.2025 שעה 08:49
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
205-159מכבי הרצליה1
178-198מכבי פ"ת2
167-119הפועל ראשל"צ3
155-158מ.ס קריית ים4
1411-159הפועל ר"ג5
149-118הפועל כפר שלם6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

הפועל עכו הודיעה על סיום דרכו של ירון הוכנבוים

כפי שפורסם ב-ONE, במועדון נפרדו מהמאמן רשמית לאחר האכזבה מפתיחת העונה והמרחק מהצמרת. המנהל המקצועי איציק טויזר יחליפו באופ זמני על הקווים

|
ירון הוכנבוים (שחר גרוס)
ירון הוכנבוים (שחר גרוס)

ההפסד להפועל רעננה חרץ את גורלו של ירון הוכנבוים, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בהפועל עכו הודיעו באופן רשמי על סיום דרכו של המאמן: “מאחלים לירון הצלחה רבה בהמשך”.

במועדון פתחו את העונה עם ציפיות למאבק על עליית ליגת, אך הדברים לא התפתחו כפי שקיוו. מי שיחליף את הוכנבוים לפחות זמנית ויעמוד על הקווים הוא המנהל המקצועי, איציק טויזר.

הפועל עכו עם 10 נקודות בלבד לאחר 9 משחקים, זאת לאחר שהפסידה 2:0 לרעננה במחזור הקודם. היא נמצאת במקום ה-10 בליגה בלבד, 7 נקודות מהמקום השני המוביל לליגת העל, זאת כשלפתח תקווה שנמצאת שם משחק חסר.

לפני מספר שבועות במועדון החליטו להעניק גיבוי למאמן ולהמשיך איתו, אך מאחר והבינו כי מאבקי הצמרת כבר מתחילים לברוח התקבלה החלטה לבצע שינוי.

