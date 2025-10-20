הפועל עכו הודיעה על סיום דרכו של ירון הוכנבוים

ההפסד להפועל רעננה חרץ את גורלו של ירון הוכנבוים, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. בהפועל עכו הודיעו באופן רשמי על סיום דרכו של המאמן: “מאחלים לירון הצלחה רבה בהמשך”.

במועדון פתחו את העונה עם ציפיות למאבק על עליית ליגת, אך הדברים לא התפתחו כפי שקיוו. מי שיחליף את הוכנבוים לפחות זמנית ויעמוד על הקווים הוא המנהל המקצועי, איציק טויזר.

הפועל עכו עם 10 נקודות בלבד לאחר 9 משחקים, זאת לאחר שהפסידה 2:0 לרעננה במחזור הקודם. היא נמצאת במקום ה-10 בליגה בלבד, 7 נקודות מהמקום השני המוביל לליגת העל, זאת כשלפתח תקווה שנמצאת שם משחק חסר.

לפני מספר שבועות במועדון החליטו להעניק גיבוי למאמן ולהמשיך איתו, אך מאחר והבינו כי מאבקי הצמרת כבר מתחילים לברוח התקבלה החלטה לבצע שינוי.