יום שני, 20.10.2025 שעה 08:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

"הדרבי בוטל, גובר הלחץ על האיסור מול וילה"

באנגליה קישרו בין אירועי פיצוץ המשחק בבלומפילד, להחלטה לא לאפשר את כניסת אוהדי מכבי למשחק בבירמינגהאם. וגם: התגובות בעולם - כולל על המשטרה

|
האבוקות בדרבי (שחר גרוס)
האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

ברחבי העולם לא נותרו אדישים לאירועי הדרבי התל אביבי שפוצץ אמש (ראשון) בין הפועל למכבי. אבל מעבר לאירוע עצמו, יש את עניין התזמון ובאנגליה קישרו בין הדרבי לאיסור על אוהדים ישראלים להגיע למשחק של הצהובים מול אסטון וילה בליגה האירופית, גם אם המפגש בין היריבות העירוניות לא החל אחרי נפצעים בעקבות פירוטכניקה מצד אוהדי הפועל.

"הדרבי התל אביבי בוטל בשל ‘סיכון לחיי אדם’ בעקבות ‘מהומות אלימות שפרצו באצטדיון’: גובר הלחץ בעקבות האיסור על אוהדים ישראלים להגיע למשחק מול אסטון וילה", נכתב בכותרת בעיתון ‘דיילי מייל’ הבריטי, “המשחק הפך לכאוטי כאשר פרצו עימותים אלימים בין אוהדים באצטדיון בלומפילד, מה שאילץ את המשטרה לבטל את ההתמודדות היוקרתית בין הפועל למכבי”.

גם ברשת ‘ESPN’ התייחסו לאירועים בבלומפילד והזכירו את איסור הכניסה של ישראלים למשחק מול אסטון וילה: “הדרבי התל אביבי בוטל אחרי עימותים אלימים בין אוהדים. זה מגיע ימים אחרי שקבוצת הייעוץ לבטיחות של בירמינגהאם החליטה לא לאפשר לאוהדי מכבי להגיע למשחק מול וילה בליגה האירופית".

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב בדרבי (רדאד גהאבוקות מיציעי הפועל תל אביב בדרבי (רדאד ג'בארה)

אותה קבוצת ייעוץ כוללת נציגי משטרה, רשויות מקומיות ומארגני אירועים, והיא החליטה לאסור על כניסת אוהדים ישראלים מול אסטון וילה אחרי שקבעה כי יש "סיכון גבוה לאלימות בהתבסס על מודיעין עדכני ואירועים קודמים".

ההחלטה עוררה תגובה פוליטית חריפה בבריטניה, כאשר ראש הממשלה, קיר סטארמר, כתב בטוויטר: "זוהי החלטה שגויה. לא נסבול אנטישמיות ברחובותינו. תפקיד המשטרה הוא להבטיח שכל אוהדי הכדורגל יוכלו ליהנות מהמשחק ללא פחד מאלימות או הפחדה".

צפו בכאוס מחוץ לבלומפילד

ובחזרה לדרבי. ב’את’לטיק’ כתבו על פיצוץ המשחק בבלומפילד: “הדרבי התל אביבי בוטל בשל ‘הפרת הסדרה הציבורי ומהומות אלימות’". ב’סקיי’’ נכתב: “הדרבי התל אביבי בוטל בעקבות ‘מהומות אלימות’ כאשר בהפועל ת"א טענו כי הייתה ‘אלימות משטרתית ברוטלית’ וכי שוטרים הכו אוהדים ללא הבחנה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */