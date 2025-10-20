יום רביעי, 22.10.2025 שעה 08:55
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
100%124-1251אוקלהומה ת'אנדר
100%109-1191גולדן סטייט ווריורס
00-00אורלנדו מג'יק
00-00אטלנטה הוקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00ברוקלין נטס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00דנבר נאגטס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00יוטה ג'אז
0%125-1241יוסטון רוקטס
0%119-1091לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00מיאמי היט
00-00מילווקי באקס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00ממפיס גריזליס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00ניו יורק ניקס
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פילדלפיה 76'
00-00פיניקס סאנס
00-00שארלוט הורנטס
00-00שיקגו בולס
00-00קליבלנד קאבלירס

הטרייל בלייזרס האריכו חוזה לקמארה ושארפ

קבוצתו של דני אבדיה עם שני מהלכים להבטחת העתיד: שארפ, שקלע 18.5 נקודות למשחק בעונה שעברה, ירוויח 90 מיליון ל-4 שנים. גם קמארה האריך חוזה

|
דני אבדיה (IMAGO)
דני אבדיה (IMAGO)

פורטלנד טרייל בלייזרס של דני אבדיה ממשיכה לבנות את העתיד ומבטיחה את הישארות שני שחקנים בחוזים ארוכי טווח. הקבוצה הגיעה לסיכום עם הגארד המוכשר שיידון שארפ על הארכת חוזה לארבע שנים נוספות, שבהן ירוויח 82 מיליון דולר.

בנוסף, הפורוורד טומאני קמארה יאריך חוזה גם הוא לארבע שנים נוספות, שבהן ירוויח 82 מיליון דולר, כך דיווח הלילה (בין ראשון לשני) שאמס צ’ראניה מ-ESPN.

שארפ היה הבחירה השביעית בדראפט 2022, כשבעונה החולפת הוכיח את עצמו כקלע ופליימייקר כשסיפק ממוצעים של 18.5 נקודות למשחק, לצד 4.5 ריבאונדים ו-2.8 אסיסטים.

קמארה (25), שנבחר במקום ה-52 בדראפט 2023, הגיע לבלייזרס מפיניקס כחלק מהטרייד המשולש ששלח את דמיאן לילארד למילווקי. הוא התגלה כתגלית אמיתית ובעונתו השנייה בליגה (2024/25) כבר נבחר לחמישיית ההגנה השנייה של ה-NBA.

הפורוורד הבלגי רשם בעונה החולפת ממוצעים של 11.3 נקודות, 5.8 ריבאונדים ו-1.5 חטיפות למשחק, והיה אחד משבעה שחקנים בלבד בליגה שרשמו לפחות 100 חטיפות ו-50 חסימות.

שני החוזים הללו מסמנים את הכיוון הברור של המועדון מאורגון – בניית סגל צעיר ומבטיח להמשך, שיהווה חלק מעמוד השדרה של המועדון לצד דני אבדיה בשנים הקרובות.

