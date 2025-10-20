יום שני, 20.10.2025 שעה 07:07
ליגה ספרדית 25-26
249-209ריאל מדריד1
2210-249ברצלונה2
1710-169ויאריאל3
1610-169אתלטיקו מדריד4
1610-159בטיס5
1511-139אספניול6
149-119אלצ'ה7
149-99אתלטיק בילבאו8
1314-169סביליה9
1110-119ראיו וייקאנו10
118-98אלאבס11
1112-99חטאפה12
109-79אוססונה13
817-139לבאנטה14
814-109מיורקה15
814-108ולנסיה16
711-89סלטה ויגו17
613-89ריאל סוסיאדד18
616-49אוביידו19
619-69ג'ירונה20

איגלסיאס לוויניסיוס: בגלל זה כולם שונאים אותך

מצלמות במגרש תיעדו את העימות בין השחקנים. מגן חטאפה אמר: "יש דברים שאסור לעשות"; הברזילאי התעמת גם עם בורדלאס, התנגשות בין ספסלי הקבוצות

|
חילופי דברים בין ויניסיוס לאיגלסיאס (IMAGO)
חילופי דברים בין ויניסיוס לאיגלסיאס (IMAGO)

לא מעט רוח רעה הייתה בין חטאפה לריאל מדריד בניצחון הבלאנקוס אמש (ראשון). בעוד שבמחצית הראשונה היו אלו צ’אבי אלונסו ובורדלאס ששוחחו לאחר התנגשות בין עוזר חטאפה לספסל ריאל מדריד, המחצית השנייה המשיכה את הקו.

כניסתו של ויניסיוס למגרש והרחקותיהם של ניום וסנקריס הובילו לעימותים מתמידים על הדשא. העימות החריף ביותר היה זה שבין חואן איגלסיאס לוויניסיוס לאחר הרחקתו של סנקריס, כפי שתיעדו מצלמות במגרש.

“בגלל זה כולם שונאים אותך”, אמר שחקן חטאפה לוויני, שהגיב: “אני טוב מאוד”. “תלמד מחבריך לקבוצה”, הטיח בו איגלסיאס, בזמן שמיליטאו ואמבפה ניסו להרגיע אותו.

ויניסיוס עצבני, מיליטאו מנסה להרגיע (IMAGO)ויניסיוס עצבני, מיליטאו מנסה להרגיע (IMAGO)

“אלו דברים שנשארים על המגרש, אבל יש דברים שאסור לעשות. כשלא נותנים כבוד, הדברים האלה קורים”, הסביר איגלסיאס בסיום המשחק, כשהוא מתייחס לוויניסיוס.

ויניסיוס לא התעמת רק עם איגלסיאס, אלא היו לו חילופי דברים גם עם בורדלאס. לאחר המשחק התלונן מאמן חטאפה: “ויניסיוס לא צריך לבוא ולהגיד לי שהיה חילוף נהדר, הוא לא צריך לבוא להתגרות בי”. הדברים נאמרו לאחר שוויניסיוס פנה לבורדלאס ואמר לו: “חילוף טוב, חילוף טוב”. בורדלאס הבהיר כי לא הייתה לו בעיה עם בלינגהאם, שאיתו החליף כמה מילים ומחוות שלא הסלימו.

בורדלאס על הקווים (IMAGO)בורדלאס על הקווים (IMAGO)
