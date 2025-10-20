איגלסיאס לוויניסיוס: בגלל זה כולם שונאים אותך

לא מעט רוח רעה הייתה בין חטאפה לריאל מדריד בניצחון הבלאנקוס אמש (ראשון). בעוד שבמחצית הראשונה היו אלו צ’אבי אלונסו ובורדלאס ששוחחו לאחר התנגשות בין עוזר חטאפה לספסל ריאל מדריד, המחצית השנייה המשיכה את הקו.

כניסתו של ויניסיוס למגרש והרחקותיהם של ניום וסנקריס הובילו לעימותים מתמידים על הדשא. העימות החריף ביותר היה זה שבין חואן איגלסיאס לוויניסיוס לאחר הרחקתו של סנקריס, כפי שתיעדו מצלמות במגרש.

“בגלל זה כולם שונאים אותך”, אמר שחקן חטאפה לוויני, שהגיב: “אני טוב מאוד”. “תלמד מחבריך לקבוצה”, הטיח בו איגלסיאס, בזמן שמיליטאו ואמבפה ניסו להרגיע אותו.

ויניסיוס עצבני, מיליטאו מנסה להרגיע (IMAGO)

“אלו דברים שנשארים על המגרש, אבל יש דברים שאסור לעשות. כשלא נותנים כבוד, הדברים האלה קורים”, הסביר איגלסיאס בסיום המשחק, כשהוא מתייחס לוויניסיוס.

ויניסיוס לא התעמת רק עם איגלסיאס, אלא היו לו חילופי דברים גם עם בורדלאס. לאחר המשחק התלונן מאמן חטאפה: “ויניסיוס לא צריך לבוא ולהגיד לי שהיה חילוף נהדר, הוא לא צריך לבוא להתגרות בי”. הדברים נאמרו לאחר שוויניסיוס פנה לבורדלאס ואמר לו: “חילוף טוב, חילוף טוב”. בורדלאס הבהיר כי לא הייתה לו בעיה עם בלינגהאם, שאיתו החליף כמה מילים ומחוות שלא הסלימו.