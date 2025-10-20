איטודיס לקראת ראשל"צ: חשוב להמשיך בתהליך

להפועל תל אביב יש הפסד אחד העונה, ואמנם הוא כואב במיוחד בדמות תבוסה לא נעימה בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, אבל מאז המועדון המשיך קדימה וכבר רשם שלושה ניצחונות רצופים. את הכושר הזה מחזיקת היורוקאפ תנסה לשמר לפני מפגש נוסף בליגה הבכירה באירופה נגד מונאקו, כשהיא תתארח היום (שני, 20:50) אצל מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השני של ליגת העל.

האדומים ניצחו את המחזור הראשון בליגה נגד קריית אתא בהיכל מנורה מבטחים, ואז גם כאמור ניצחו את שני המשחקים בשבוע הכפול ביורוליג, עם שתי נקודות נגד ולנסיה ועוד שתי נקודות נגד פאריס. בהפועל תל אביב רוצים ניצחון שני מתוך שני משחקים בליגה, ולהשיג ניצחון רביעי ברציפות בסך הכל, לפני המפגש נגד סגנית אלופת אירופה ביורוליג.

הפעם, להבדיל מהמשחק נגד קריית אתא, לא כל השחקנים הזרים של הפועל תל אביב הגיעו לישראל, כאשר חלק המשיכו מצרפת לסופיה, שם כזכור נמצא בסיס המרכז של המועדון. אגב, לא מעט אנשי מועדון שכן כאן באו לדרבי בכדורגל אתמול שפוצץ, והיו בבלומפילד, ביניהם דימיטריס איטודיס, ג’ורג’ חינאס, ג’ונתן מוטלי, יפתח זיו, איש וויינרייט, קולין מלקולם, טיילר אניס, תומר גינת וגם צחי רייכנשטיין המנכ”ל.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אגב, במועדון גם הוציאו הודעה רשמית בעקבות פיצוץ הדרבי: “מועדון הכדורסל הפועל ת”א מזועזע מהמראות הקשים שנראו מחוץ לאצטדיון בלומפילד. אוהדים שביקשו אך ורק ליהנות מאירוע ספורטיבי מצאו את עצמם נרמסים תחת רגלי סוסים וסופגים יחס אלים, מביש ומקומם, דווקא מצד אלה שתפקידם להגן על אזרחי המדינה. לא ייתכן שמראות קשים כאלה חוזרים על עצמם פעם אחר פעם, ושאוהדי ספורט בישראל ימשיכו להיות חשופים לאלימות קיצונית בעת שהם מגיעים לעודד את קבוצתם. הגיעה העת לחשבון נפש עמוק, לבדק בית יסודי ולפעולה אמיתית מצד הגורמים המוסמכים”.

לקראת המשחק נגד ראשל”צ אמר איטודיס: “אנחנו נפגוש קבוצה שעלתה העונה לליגה, אך היא מגיעה עם הרבה אמביציה, מאמן מנוסה ושילוב של שחקנים צעירים, מוכשרים ובעלי ניסיון. זו קבוצה מסוכנת מאוד. אנחנו ממשיכים בתהליך ההתפתחות שלנו הן בצד ההתקפי והן בצד ההגנתי וגם בהתאמות בין משחקי היורוליג לבין המשחקים בליגה. היה לנו שבוע מוצלח, אבל חשוב להמשיך את התהליך שלנו, ואנחנו נחושים וממוקדים בכך”.

בכל מקרה, מי שבוודאות לא ישחקו נגד ראשון לציון הם שני הפצועים של הקבוצה בזמן האחרון, ברונו קבוקלו וים מדר. הברזילאי כזכור עבר ניתוח בגבו ויושבת לפחות בחודש הקרוב, כאשר גם ים מדר ביקש מהמועדון לעבור הליך רפואי נוסף בברך והוא ייעדר גם למשך בערך אותה תקופה. מעבר לזה, גם קולין מלקולם שעבר פגיעה קטנה בקרסול וגם דן אוטורו שהרגיש את השריר נגד פאריס לא סובלים מפציעות.