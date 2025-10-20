יום שני, 20.10.2025 שעה 06:33
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
4167-1992מכבי ת"א
3162-1772עירוני רמת גן
3143-1562הפועל ירושלים
3176-1782עירוני קריית אתא
3192-1872הפועל ב"ש/דימונה
3161-1542הפועל גליל עליון
3172-1642אליצור נתניה
3164-1542מכבי רעננה
282-971הפועל ת"א
277-781הפועל חולון
2174-1532עירוני נס ציונה
175-651הפועל העמק
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה

איטודיס לקראת ראשל"צ: חשוב להמשיך בתהליך

מאמן הפועל ת"א מוכן למחזור ה-2 בליגה: "ממוקדים, היה שבוע מוצלח". לא כל השחקנים הגיעו לישראל הפעם, וגם: אנשי המועדון שבאו לדרבי ברגל שפוצץ

|
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

להפועל תל אביב יש הפסד אחד העונה, ואמנם הוא כואב במיוחד בדמות תבוסה לא נעימה בדרבי הראשון אי פעם ביורוליג, אבל מאז המועדון המשיך קדימה וכבר רשם שלושה ניצחונות רצופים. את הכושר הזה מחזיקת היורוקאפ תנסה לשמר לפני מפגש נוסף בליגה הבכירה באירופה נגד מונאקו, כשהיא תתארח היום (שני, 20:50) אצל מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השני של ליגת העל.

האדומים ניצחו את המחזור הראשון בליגה נגד קריית אתא בהיכל מנורה מבטחים, ואז גם כאמור ניצחו את שני המשחקים בשבוע הכפול ביורוליג, עם שתי נקודות נגד ולנסיה ועוד שתי נקודות נגד פאריס. בהפועל תל אביב רוצים ניצחון שני מתוך שני משחקים בליגה, ולהשיג ניצחון רביעי ברציפות בסך הכל, לפני המפגש נגד סגנית אלופת אירופה ביורוליג.

הפעם, להבדיל מהמשחק נגד קריית אתא, לא כל השחקנים הזרים של הפועל תל אביב הגיעו לישראל, כאשר חלק המשיכו מצרפת לסופיה, שם כזכור נמצא בסיס המרכז של המועדון. אגב, לא מעט אנשי מועדון שכן כאן באו לדרבי בכדורגל אתמול שפוצץ, והיו בבלומפילד, ביניהם דימיטריס איטודיס, ג’ורג’ חינאס, ג’ונתן מוטלי, יפתח זיו, איש וויינרייט, קולין מלקולם, טיילר אניס, תומר גינת וגם צחי רייכנשטיין המנכ”ל.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

אגב, במועדון גם הוציאו הודעה רשמית בעקבות פיצוץ הדרבי: “מועדון הכדורסל הפועל ת”א מזועזע מהמראות הקשים שנראו מחוץ לאצטדיון בלומפילד. אוהדים שביקשו אך ורק ליהנות מאירוע ספורטיבי מצאו את עצמם נרמסים תחת רגלי סוסים וסופגים יחס אלים, מביש ומקומם, דווקא מצד אלה שתפקידם להגן על אזרחי המדינה. לא ייתכן שמראות קשים כאלה חוזרים על עצמם פעם אחר פעם, ושאוהדי ספורט בישראל ימשיכו להיות חשופים לאלימות קיצונית בעת שהם מגיעים לעודד את קבוצתם. הגיעה העת לחשבון נפש עמוק, לבדק בית יסודי ולפעולה אמיתית מצד הגורמים המוסמכים”.

לקראת המשחק נגד ראשל”צ אמר איטודיס: “אנחנו נפגוש קבוצה שעלתה העונה לליגה, אך היא מגיעה עם הרבה אמביציה, מאמן מנוסה ושילוב של שחקנים צעירים, מוכשרים ובעלי ניסיון. זו קבוצה מסוכנת מאוד. אנחנו ממשיכים בתהליך ההתפתחות שלנו הן בצד ההתקפי והן בצד ההגנתי וגם בהתאמות בין משחקי היורוליג לבין המשחקים בליגה. היה לנו שבוע מוצלח, אבל חשוב להמשיך את התהליך שלנו, ואנחנו נחושים וממוקדים בכך”.

בכל מקרה, מי שבוודאות לא ישחקו נגד ראשון לציון הם שני הפצועים של הקבוצה בזמן האחרון, ברונו קבוקלו וים מדר. הברזילאי כזכור עבר ניתוח בגבו ויושבת לפחות בחודש הקרוב, כאשר גם ים מדר ביקש מהמועדון לעבור הליך רפואי נוסף בברך והוא ייעדר גם למשך בערך אותה תקופה. מעבר לזה, גם קולין מלקולם שעבר פגיעה קטנה בקרסול וגם דן אוטורו שהרגיש את השריר נגד פאריס לא סובלים מפציעות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */