אלונסו: לא תלויים באמבפה, יש הרבה מאחוריו

ריאל מדריד חזרה מפגרת הנבחרות היישר למשחק מול חטאפה שנערך אתמול (ראשון), בו רשמו הבלאנקוס 0:1 בדרבי הקטן של מדריד, וחזרו למקום הראשון בטבלת הליגה.

המדרידאים התקשו דקות ארוכות מול היריבה, אך שער של קיליאן אמבפה בדקה ה-80, שהגיע מספר דקות לאחר הרחקתו של השחקן המקומי אלאן ניום, עשה את ההבדל.

מאמנו של הכוכב הצרפתי, צ’אבי אלונסו, אמר עליו: "אנחנו מאוד מרוצים מקיליאן אמבפה. שערים מנצחים משחקים אבל אני לא אוהב שאתם אומרים שאנחנו תלויים באמבפה, יש עבודה נהדרת מאחוריו".

הספרדי המשיך ודיבר על כוכב נוסף שלן, ויניסיוס: "לויניסיוס הייתה השפעה גדולה. דיברנו על זה, ידענו שהוא יכול להיות חשוב גם מהספסל. הוא היה נהדר".

מצד שני, למאמן היריבה, חוסה בורדאלאס, הייתה תקרית לא נעימה עם וינסיוס וג’וד בלינגהאם, שהגיעה בעקבות הכרטיס האדום שקיבל ניום, שעלה כמחליף כדקה לפני, במהלכה נראו מחליפים דברים והמאמן אף דחף את האנגלי.

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

הוא אמר לגבי זה: ”זה היה עם בלינגהאם. ויניסיוס ניגש אליי ואמר, 'חילוף טוב מאוד'. ואז בלינגהאם ניגש אליי ואמר משהו, ואמרתי לו לשחק ולא לדבר כל כך הרבה. ויניסיוס לא צריך לבוא ולגרום לי להתגרות ולומר, 'חילוף טוב מאוד'. המאמץ היה לשווא. הבחורים נתנו את כל כולם. סבלנו הרבה מצוקה העונה, אבל ההרחקה של ניום סימנה את המשחק”.