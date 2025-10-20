עמדת מכבי ת"א: צריכות להיות השלכות רציניות

יקחו ימים ארוכים לפני שהכדורגל הישראלי יצליח להירגע ממה שהתרחש אמש (ראשון) באצטדיון בלומפילד, כאשר הדרבי התל אביבי פוצץ עוד לפני שריקת הפתיחה, זאת אחרי שאוהדי הפועל זרקו עשרות רימוני עשן לפני שהשחקנים עלו אל הדשא והמשטרה החליטה שהיא לא מאפשרת את קיום המשחק בעקבות פגיעה גופנית שחוו אוהדים ושוטרים.

דקות לאחר החלטת המשטרה שלא לאשר את קיום המשחק, התפתחה סערה באזור חדרי ההלבשה, כאשר מנכ"ל האדומים, גיא פרימור, האשים את המנהל המקצועי של הצהובים, בן מנספורד, בכך שמכבי לא עשתה יותר כדי שהמשחק יתקיים. אצל האלופה הדפו את הטענות ולא הבינו גם את הדברים שאמר פרימור לתקשורת, כאשר טען שהוא לא מכיר שהיו נפגעים ("אני לא מכיר שנפצעו. חס וחלילה אולי ילדים נפגעו משאיפת עשן"), וכי הוא לא מבין מדוע המשחק לא שוחק.

עמדת מכבי ת"א ברורה וכפי שאמר מנספורד הציפייה היא לעונש משמעותי כנגד הפועל ת"א. "צריכות להיות השלכות רציניות אחרי מה שקרה כאן", אמר הבריטי, ומבחינת הצהובים: "אוי ואבוי אם ינסו לנרמל את האירוע הזה כעוד משחק שרק נזרקו בו כמה אבוקות ורימוני עשן. בסופו של דבר אנשים הגיעו לבית חולים, 40 רימוני עשן נזרקו, אנחנו לא ממש מבינים מה פרימור רוצה. התכוננו ימים ארוכים למשחק הזה ובסוף הוא נהרס בגלל חלק בקהל שלהם שמנע את קיום המשחק".

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

שעות ארוכות לאחר המשחק, במועדון התקשו להירגע מהאירועים, ושחקנים סיפרו לחבריהם כי הם מרוקנים מאנרגיות והם לא מאמינים שכך בעצם נראה הדרבי לו הם התכוננו וכל כך חיכו. בקבוצה אמרו כי הם מקווים מאוד שמה שקרה אמש לא יוביל להחלטות מרחיקות לכת כמו איסור קיום משחקי הדרבי לעיני קהל. אולם, החשש הגדול יותר בצד הצהוב, כפי ששיקף אותו המנכ"ל, ג'ק אנגלידיס, הוא בהיבט העולמי.

אנגלידיס קיבל עשרות פניות אחרי פיצוץ הדרבי, כולל מאיוב חאן, חבר הפרלמנט הבריטי שפועל לכך שאוהדי מכבי ת"א לא יוכלו להגיע לבירמינגהאם ובמקור העצומה שלו קראה כי המשחק נגד אסטון וילה לא ישוחק כלל. אנגלידיס תיאר מצב מדאיג מאוד לפיו האירוע שהתרחש אמש יכול לפגוע עתידית בכדורגל הישראלי: "יש נזק תדמיתי לא רק למכבי ת"א אלא לכדורגל הישראלי בכלל ולספורט הישראלי כולו. אנחנו נרגיש את ההשלכות. מיץ' גולדהאר והקבוצות הישראליות ישלמו את המחיר בגלל מה שקרה היום. יש מכונת פרופגנדה שפועלת נמרצות כדי שהכדורגל הישראלי ייזרק מאירופה והם לוקחים את האירוע הזה ומשתמשים בו".

הבלאגן לא נפסק סוס משטרתי עולה על אוהד

הצהובים יתחילו למעשה כבר היום את ההכנות למשחק מול מיטיולן בליגה האירופית, אליו ימריאו ביום רביעי. מאות אוהדים צפויים להגיע למשחק בבאצ'קה טופולה, אחרי שארגון האוהדים הכריז שזה אחד מבין שני משחקים שאליו הוא מתכוון להגיע העונה. משחק הליגה הבא של מכבי ת"א ישוחק ביום שני הבא נגד עירוני קריית שמונה באצטדיון בלומפילד. לצהובים יהיה משחק חסר עד אשר תתקבל החלטה בבית הדין בנוגע לדרבי.