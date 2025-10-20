"בעולם ישתמשו בדרבי נגד כל הספורט הישראלי"

אירועי פיצוץ הדרבי התל אביבי אמש (ראשון) ממשיכים ועוד ימשיכו להעסיק את הכדורגל הישראלי, ובצדק. רבים משני צידי המתרס כבר הגיבו, כולל משטרת ישראל, שלמעשה היא זו שהחליטה לבטל את ההתמודדות בבלומפילד לאור אבוקות, זיקוקים ורימוני עשן שנזרקו לדשא מצד אוהדי הפועל ת”א טרם שריקת הפתיחה ופגעו בשוטרים ובאזרחים.

מנכ”ל מכבי ת”א, ג’ק אנגלידיס, אמר ל-ONE: “אני מאוכזב מאוד, אני מוצא את זה כבושה גדולה לכדורגל הישראלי, וכאירוע שמזיק מאוד לכדורגל הישראלי. בעולם ישתמשו בסיפור הזה נגד הספורט הישראלי. בימים האחרונים הייתי בשיחות עם אנשים משפיעים מאוד בבריטניה, יהודים ולא יהודים, שנלחמים נגד מכונת פרופגנדה שפועלת נגד ישראל, שרוצים לעזור לנו ולישראל נגד הפייק הרב שיש בתקשורת נגד ישראל, במיוחד בבריטניה.

היו לי שיחות נהדרות בנושא הזה, אבל ברגע שקרה מה שקרה בדרבי - התחלתי לקבל הודעות מהם, וגם מאנשים כמו חבר פרלמנט בברמינגהאם, איוב חאן, שדוחף שהאוהדים לא יגיעו וגם שהמשחק לא ישוחק, כי לדבריו קבוצות ישראליות צריכות להיות מורחקות. הוא לקח את הסיפור והוא משתמש בזה נגדנו באופן שבו הם משתמשים באירועים אחרים כדי לייצר רושם (ישנה כבר כתבה ב’סקיי ספורט’ בעקבות הדרבי)”.

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אנגלידיס המשיך: “איך אפשר לתקן את מה שקרה? זה כבר שם בחוץ. בזמן שאני מדבר איתך אני מקבל עוד הודעות. נלחם כדי שמכבי ת"א תמשיך לשחק את משחקי הבית והחוץ שלה בצורה הכי בטוחה וטובה שיש, אבל איך אפשר לתרץ את מה שקרה היום? אני יכול להגיד שמכבי ת"א לא אשמה ואין לנו כל קשר לכך שהמשחק לא שוחק, זה קשור רק לאוהדי הפועל ת"א, אבל לאנשים בחוץ לא אכפת אם זה מכבי או הפועל. מי שקורא את הסיפור בבריטניה לא מתעניין. הוא אומר 'אלו אנשים אלימים, לא ניתן להם להגיע לקהילות שלנו, למה שנרשה להם להגיע?', זה מה שאנחנו מתמודדים איתו”.

עוד מאנגלידיס: “לי זה ברור מאוד וגם בן מנספורד אמר את הדברים, אם אנשים לא יבינו, וזה כולל גם אותנו, שיהיו השלכות חמורות לשבירת החוקים, לא נוכל לתקן פה כלום. צריך לנתח איך קורה שמצבים כאלה מתרחשים בכלל. כולם צריכים לקחת אחריות, להסתכל על מה אפשר לעשות, זה צריך להיות משותף למועדונים, למדינה והחוקים שלה, כדי שהמערכת תעבוד טוב יותר.

נושא אחד הוא איך אנחנו מונעים בכלל הכנסה של זיקוקים ורימוני עשן לתוך האצטדיון. אמצעי בטיחות שונים. שנית, אם זה קרה ויש פציעות, אז צריך שיהיו השלכות חמורות מאוד אחרת אתה שוב פוטר את כולם מאחריות. אני בטוח שזיקוקים נדלקים בעוד מדינות, אבל תראו לי איפה זה מופנה לעבר אוהדים ושוטרים והכל ממשיך כרגיל? אני לא בטוח שככה רוצים לפעול. אני רוצה שיהיה ניתוח מלא מחשבה של האירוע הזה”.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

“מיץ' גולדהאר מאוכזב מאוד, כולנו מאוכזבים מאוד ואפשר להבין את זה. כולנו רצינו לראות דרבי אחרי זמן רב. אלו משחקים נהדרים, אלו חגיגות של כדורגל, אם אתה קצת אוהד כדורגל וגם לא, אלו אירועי ספורט שאתה רוצה לצפות בהם, הם מיוחדים, וכשדבר כזה קורה - מאכזב מאוד. במקרה הזה ספציפית, יש נזק תדמיתי לא רק למכבי ת"א אלא לכדורגל הישראלי בכלל ולספורט הישראלי בכלל. אנחנו נרגיש את ההשלכות. גולדהאר והקבוצות הישראליות ישלמו את המחיר בגלל מה שקרה היום”, הוסיף מנכ”ל הצהובים.

אנגלידיס סיכם: “אני חושש מאוד שיקרה משהו חמור לספורט הישראלי היום. אני לא מנסה להגזים. אני לא מדבר על קונספירציות. יש מכונה שעובדת נגד ישראל בכל החזיתות, מפוליטיקה לספורט. כל פעולה שאפשר לקחת ולהשתמש בה נגד ישראל, ישתמשו בה.

זה מדאיג אותי מאוד, הלחץ שמופעל על אופ"א ועל פיפ"א, ראיתם מה קרה באליפות העולם בהתעמלות. זה משהו שלא ילך בקרוב. כל דבר משפיע. גם הפסקת האש שלא ברור מה מצבה עכשיו. אנחנו צריכים להיות לבנים יותר מלבן בשלב הזה ולהתנהג בדרך שאי אפשר להשתמש בשום דבר נגדנו, זו המציאות. צריכים להיות חכמים”.