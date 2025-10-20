יום רביעי, 22.10.2025 שעה 02:26
"הניצחון על אמבפה וקורטואה", "ויניסיוס הכריע"

במדריד ניתחו את ה-0:1 של ריאל על חטאפה: "הדיוק של הצרפתי והנס של השוער הביאו נקודות", "הברזילאי הוציא מאיזון". אנדריק זעם בספסל, יקבל עונש?

שחקני ריאל חוגגים (IMAGO)
שחקני ריאל חוגגים (IMAGO)

רגע לפני הקלאסיקו הגדול נגד ברצלונה שייערך בשבוע הבא (26.10, שידור חי בערוץ ONE), ריאל מדריד ניצחה אמש (ראשון) 0:1 קטן את חטאפה – תוצאה שהספיקה לה כדי לחזור לפסגת הטבלה במסגרת המחזור התשיעי של הליגה הספרדית, כשקיליאן אמבפה הכריע עם שער מאוחר (80’).

ב’מארקה’ ציינו לטובה את הכוכב הצרפתי, שהמשיך בסטטיסטיקה האדירה שלו עם 11 משחקים רצופים בהם הוא כובש, לא שכחו להחמיא גם לטיבו קורטואה שסיפק הצלה נהדרת בתוספת הזמן, אך פחות אהבו את היכולת של הבלאנקוס: “ריאל תגיע לקלאסיקו אחרי הופעה חלשה, לקחה את הנקודות בזכות הדיוק של אמבפה והנס של קורטואה”.

עוד הוסיפו על ויניסיוס, שהוציא שני אדומים מהיריבה: “הברזילאי גרם לחטאפה לחוסר איזון, ופתח את הדלת לניצחון ללא תהילה או זוהר, אך בכל זאת לניצחון”. ב’אס’ המשיכו באותו הקו והזכירו את העובדה שהקיצוני מברזיל כלל לא פתח בהרכב: “האדום שהוציא ויניסיוס מניום, הוכח כמכריע. השחקן הטוב ביותר של ריאל הגיע דווקא מהספסל”.

ריאל מנצחת 0:1 במשחק קשה את חטאפה

מי שלא היה שותף לחגיגות הוא דווקא ברזילאי אחר, אנדריק, שנראה שמתקשה למצוא את מקומו אצל צ’אבי אלונסו. בספרד דיווחו לאחר ההתמודדות כי אנדריק התחמם ולאחר שהבין שהוא בעצם לא עומד להיכנס, בעט בעצבים בבקבוק מים בסמוך לספסל הלבנים. המאמן אלונסו קלט את אותה פעולה, ולא אהב את זה בכלל, כך מספרים בתקשורת הספרדית. ייענש על כך?

