"המשטרה התכוננה למלחמה, קיבלנו יחס משפיל"

הדרבי התל אביבי נגמר עוד לפני ששוחק, אחרי שמשטרת ישראל החליטה הערב לפוצץ את המשחק לאור האבוקות ורימוני העשן שנזרקו מצד אוהדי הפועל תל אביב ופגעו בשוטרים ובאזרחים, כשגם מחוץ לאצטדיון התקיימו מהמומות ואוהדים נפגעו מהמשטרה.

הפועל ת”א הוציאה הודעת תגובה רשמית לאירועי הדרבי: “עוד מהשיחות המקדימות למשחק, נראה שהמשטרה התכוננה למלחמה ולא לאירוע ספורט. האירועים המזעזעים מחוץ לאצטדיון ולאחר ההחלטה הפזיזה והשערורייתית שלא לקיים את המשחק, רק מראים שמשטרת ישראל השתלטה על הענף.

כשביקשנו הסברים בזמן אמת, נתקלנו ביחס מבזה ומשפיל, ללא כל שיח, כך גם נציגי ההתאחדות והמנהלת שניסו לשנות את ההחלטה ההזויה. כשמפקד המחוז, חיים סרגרוף, התבקש לשוחח עם יו״ר המנהלת ארז כלפון ויו״ר ההתאחדות שינו זוארץ, הוא סרב ואמר שהחלטתו היא סופית. הוא דיבר על פצועים רבים מזריקת אמצעים פירוטכניים, אך בפועל, רוב הפצועים מהאירוע נפצעו בכלל מהאלימות המשטרתית הברוטלית בסיום המשחק, כתוצאה ישירה מההחלטה השערורייתית לבטל את האירוע.

כולם ראו את הסרטונים הקשים, ילדים נרמסים על ידי סוסים, שוטרים מכים אוהדים ללא אבחנה. המשטרה השתלטה על הענף - ואנו קוראים מכאן לבכירי הכדורגל הישראלי לעשות הכל על מנת לשים לזה סוף, אחרת לא יהיה כאן כדורגל. מיותר לציין כי הנהלת המועדון מגנה כל גילויי אלימות - ותילחם בפורעי החוק, גם אם הם לובשים מדים”.