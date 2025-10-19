יום שני, 20.10.2025 שעה 00:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
186-227הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
115-77הפועל חיפה5
109-87בני סכנין6
97-137מכבי חיפה7
918-147מכבי נתניה8
915-106מ.ס אשדוד9
918-77עירוני טבריה10
87-77עירוני ק"ש11
813-117הפועל פ"ת12
114-57הפועל ירושלים13
122-67מכבי בני ריינה14

האפשרויות להחליף את פלורס: בכר, מימר וחזן

הארגנטינאי צפוי לסיים את תפקידו כמאמן מכבי חיפה, ויש שלושה שמות אפשריים להחליפו: מאמן סכנין כיום, מאמן נבחרת ישראל לשעבר ולהחזיר את האקס

|
שרון מימר, ברק בכר ואלון חזן (ראובן שוורץ, רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)
שרון מימר, ברק בכר ואלון חזן (ראובן שוורץ, רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)

במכבי חיפה קיבלו החלטה שמאמן הקבוצה דייגו פלורס לא ימשיך במועדון. הירוקים פתחו את העונה בצורה לא טובה תחת הארגנטינאי, כאשר הקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד 3:2 למכבי נתניה שלשום (שבת) בסמי עופר, ובכללי מתוך שבעה משחקים יש לקבוצה מהכרמל רק שני ניצחונות בליגה.

פלורס ושני העוזרים שלו כבר זומנו לשיחה אצל ראשי הירוקים מחר, כאשר הם צפויים לקבל הודעה על כך שהם סיימו את דרכם במועדון. עם זאת, ל-ONE נודע על שלושה שמות אפשריים אצל חיפה להחליף את הארגנטינאי: חזרה של ברק בכר, מינוי של מאמן בני סכנין שרון מימר ומינוי של מאמן נבחרת ישראל בעבר אלון חזן.

במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטה מושכלת מיד עם ההודעה על ההיפרדות מדייגו פלורס מי האיש שיעמוד על הקווים במקומו. רשימת המועמדים הישראלים שיכולה להפוך לרלוונטית כוללת את בכר שמחזיק בחוזה לעונה הנוכחית, חזן שאימן את נבחרת ישראל ושרון מימר שמחזיק בסעיף לפיו הוא יכול להשתחרר לכל אחת מהקבוצות הגדולות.

ברק בכר. יחזור? (עמרי שטיין)ברק בכר. יחזור? (עמרי שטיין)

מדובר בתהליך שחיפה תרצה לסיים במהירות אפשרית כדי שיהיה מאמן כבר במשחק הקרוב מול עירוני טבריה. מועמדות של בחירת מאמן זר עשויה גם להעלות על הפרק במידה שלא תהיה הסכמה על מאמן ישראלי.

כזכור, מכבי חיפה השיגה שני ניצחונות בליגה, כאשר מעבר להפסד מול נתניה, הירוקים נכנעו גם להפועל באר שבע, סיימו בתיקו 0 עם בית”ר ירושלים, ב-1:1 עם מכבי תל אביב וב-1:1 גם עם הפועל חיפה, כאשר כבר אחרי שבעה מחזורים הקבוצה מהכרמל רחוקה תשע נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע.

שרון מימר (מרטין גוטדאמק)שרון מימר (מרטין גוטדאמק)
אלון חזן (שחר גרוס)אלון חזן (שחר גרוס)
