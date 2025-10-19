האפשרויות להחליף את פלורס: בכר, מימר וחזן

במכבי חיפה קיבלו החלטה שמאמן הקבוצה דייגו פלורס לא ימשיך במועדון. הירוקים פתחו את העונה בצורה לא טובה תחת הארגנטינאי, כאשר הקש ששבר את גב הגמל היה ההפסד 3:2 למכבי נתניה שלשום (שבת) בסמי עופר, ובכללי מתוך שבעה משחקים יש לקבוצה מהכרמל רק שני ניצחונות בליגה.

פלורס ושני העוזרים שלו כבר זומנו לשיחה אצל ראשי הירוקים מחר, כאשר הם צפויים לקבל הודעה על כך שהם סיימו את דרכם במועדון. עם זאת, ל-ONE נודע על שלושה שמות אפשריים אצל חיפה להחליף את הארגנטינאי: חזרה של ברק בכר, מינוי של מאמן בני סכנין שרון מימר ומינוי של מאמן נבחרת ישראל בעבר אלון חזן.

במכבי חיפה יצטרכו לקבל החלטה מושכלת מיד עם ההודעה על ההיפרדות מדייגו פלורס מי האיש שיעמוד על הקווים במקומו. רשימת המועמדים הישראלים שיכולה להפוך לרלוונטית כוללת את בכר שמחזיק בחוזה לעונה הנוכחית, חזן שאימן את נבחרת ישראל ושרון מימר שמחזיק בסעיף לפיו הוא יכול להשתחרר לכל אחת מהקבוצות הגדולות.

מדובר בתהליך שחיפה תרצה לסיים במהירות אפשרית כדי שיהיה מאמן כבר במשחק הקרוב מול עירוני טבריה. מועמדות של בחירת מאמן זר עשויה גם להעלות על הפרק במידה שלא תהיה הסכמה על מאמן ישראלי.

כזכור, מכבי חיפה השיגה שני ניצחונות בליגה, כאשר מעבר להפסד מול נתניה, הירוקים נכנעו גם להפועל באר שבע, סיימו בתיקו 0 עם בית”ר ירושלים, ב-1:1 עם מכבי תל אביב וב-1:1 גם עם הפועל חיפה, כאשר כבר אחרי שבעה מחזורים הקבוצה מהכרמל רחוקה תשע נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע.

