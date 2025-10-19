"בניגוד לפרסום על שליפת אקדח, מדובר בטלפון"

הדרבי התל אביבי פוצץ לאחר שאמצעים פירוטכניים נזרקו לכר הדשא מצד אוהדי הפועל תל אביב וגרמו לפגיעה בשוטרים ובאזרחים, וזאת בהחלטת משטרת ישראל. אך הכאוס לא נגמר בתוך המגרש, כשגם מחוץ לאצטדיון בלומפילד נוצר בלגן אדיר וקיבלנו עדויות קשות על פגיעה באוהדים מצד המשטרה.

בתוך כך, ברשת מסתובבות אתמול (ראשון) סרטונים ותמונות מטרידות ביותר ממה שקרה בין כוחות שיטור לאוהדים, ובניהן גם רגע בו נראה לכאורה כי שוטר מניף אקדח או טייזר לעבר אוהד הפועל ת”א.

המשטרה מצידה, הכחישה את הדבר בתגובה רשמית: “בניגוד מוחלט לפרסומים אודות שליפת אקדח ע"י שוטר במהלך המשחק, נדגיש כי בהמשך לתמונה שפורסמה בה נצפה שוטר מחזיק דבר מה בידו, לאחר בדיקה עם השוטר, מדובר בפלאפון שנפל לאחד האוהדים והשוטר באדיבותו הרים את הטלפון ומסר לידיו בחזרה. כל אמירה אחרת מטעה את הציבור וחוטאת לאמת”.

