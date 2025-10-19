יום שני, 20.10.2025 שעה 00:36
כדורגל ישראלי

"בניגוד לפרסום על שליפת אקדח, מדובר בטלפון"

תיעוד של שוטר שולף לכאורה חפץ הדומה לאקדח על אוהד הפועל ת"א מסתובב ברשתות, המשטרה הכחישה: "החזיר פלאפון לאוהד, כל אמירה אחרת חוטאת לאמת"

|
שוטרים רבים ברחובות (רדאד ג'בארה)
שוטרים רבים ברחובות (רדאד ג'בארה)

הדרבי התל אביבי פוצץ לאחר שאמצעים פירוטכניים נזרקו לכר הדשא מצד אוהדי הפועל תל אביב וגרמו לפגיעה בשוטרים ובאזרחים, וזאת בהחלטת משטרת ישראל. אך הכאוס לא נגמר בתוך המגרש, כשגם מחוץ לאצטדיון בלומפילד נוצר בלגן אדיר וקיבלנו עדויות קשות על פגיעה באוהדים מצד המשטרה.

בתוך כך, ברשת מסתובבות אתמול (ראשון) סרטונים ותמונות מטרידות ביותר ממה שקרה בין כוחות שיטור לאוהדים, ובניהן גם רגע בו נראה לכאורה כי שוטר מניף אקדח או טייזר לעבר אוהד הפועל ת”א.

המשטרה מצידה, הכחישה את הדבר בתגובה רשמית: “בניגוד מוחלט לפרסומים אודות שליפת אקדח ע"י שוטר במהלך המשחק, נדגיש כי בהמשך לתמונה שפורסמה בה נצפה שוטר מחזיק דבר מה בידו, לאחר בדיקה עם השוטר, מדובר בפלאפון שנפל לאחד האוהדים והשוטר באדיבותו הרים את הטלפון ומסר לידיו בחזרה. כל אמירה אחרת מטעה את הציבור וחוטאת לאמת”.

מאושר לשימוש על פי סעיף 27א’ לחוק זכויות יוצרים. מייל לפניות: katavone@gmail.com

השוטר עם החפץ בידו מול אוהד הפועל ת"א (אחר)השוטר עם החפץ בידו מול אוהד הפועל ת"א (אחר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */