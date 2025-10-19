נערים א' של מכבי פ"ת והפועל חדרה בצד המנצח

המחזור השביעי בליגת העל של שנתון נערים א' יצא אתמול לדרך עם שישה משחקים. במשחקים נוספים, שנערכו הערב (ראשון) מכבי פ"ת ניצחה בביתה 1:3 הפועל חדרה, הפועל רעננה ניצחה 0:4 את עירוני קריית שמונה. מחר יושלם המחזור במשחק שבו תארח קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד את הפועל פ"ת.

מכבי פ"ת - הפועל חדרה 1:3

מכבי פ"ת, אלופת השנתון, אשר שמונה משחקניה נמנו על סגל נבחרת נערים א' למשחקי מוקדמות אליפות אירופה, התייצבה הערב למשחק מול הפועל חדרה, כשהיא יודעת שרק ניצחון יותיר אותה בפער של חמש נקודות ממוליכת הטבלה בעלת המאזן המושלם, מכבי ת"א. הפועל חדרה התייצבה למשחק, כשהיא מקדימה בארבע נקודות את הקו האדום וקיוותה להגדיל עוד את הפער מטווח הסכנה.

כבר בדקה השלישית עלתה הקבוצה האורחת ליתרון. ניסיון הרחקה של שוער מכבי פ"ת, יובל הולצקנר, פגע בשחקן חדרה והכדור עשה דרכו לרשת, מואמן קבהא היה שם כדי לבעוט מטווח אפס לרשת ולהעלות את חדרה ליתרון 0:1.

שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

בדקה ה-27 הגבהת כדור מאגף שמאל של מכבי פ"ת נקלטה בידיו של שוער חדרה, עאדל אגברייה, אך שופט המשחק, טען לעבירה של בלם חדרה על שחקן פ"ת בזמן המהלך, הוציא לעבר הבלם כרטיס צהוב ופסק בעיטת פנדל לזכות מכבי פ"ת אותה תרגם בן זוארץ לכיבוש שער שוויון 1:1.

בדקה ה-30 מהפך! מסירת עומק של הבלם, עידן טאירי, מצאה את יונתן שטיינברג, שחדר לרחבה, היתל בשחקני חדרה, בעט לחלק העליון של הרשת וקבע יתרון 1:2 לזכות מכבי פ"ת.

בדקה ה-35 מכבי פ"ת הגדילה את יתרונה. הגבהת כדור קרן מצד שמאל הסתיימה בנגיחה מטווח קצר של יונתן שטיינברג לרשת. צמד לשטיינברג, שעומד על מאזן אישי של שישה שערים, שער שסלל את דרכה של מכבי פ"ת כבר בשלב מוקדם לניצחון 1:3.

שחקני נערים א' של מכבי פתח תקווה חוגגים (חגי מיכאלי)

בשבת הקרובה מכבי פ"ת תתארח אצל הפועל רעננה, שאותה היא מקדימה בשלוש נקודות. הפועל חדרה תארח את בני סכנין, שמדורגת מתחת לקו האדום, במטרה לזכות בניצחון ביתי שלישי בארבעה משחקים ולהגדיל משמעותית את הפער מהקו האדום.

הפועל רעננה - עירוני קריית שמונה 0:4

הקבוצה מהשרון לא התקשתה במשחק מול נועלת הטבלה, שמוחרגת מירידת ליגה. בשורות רעננה ערך הופעת בכורה על הקווים עמי טיאר, עוזר מאמן קבוצת הבוגרים, שהחל את העונה במקביל עם קבוצת נערים ב', אך הוקפץ לאימון קבוצת הנוער במקומו של אלירן מזרחי, שהוקפץ לאימון קבוצת הנוער במקומו של ניצן דמארי, שמונה למאמן קבוצת הבוגרים.

הפועל רעננה הצליחה לשפר עמדות בחלק העליון של מרכז הטבלה ולא זכתה להתנגדות חזקה מצד הקבוצה הצפונית. שערים שכבשו: יואב אייזנברג (9’), נועם שקולניק (67’), יהונתן דור (86’) ואסף לויסמן (92’) העניקו למארחת ניצחון 0:4 על קרית שמונה, שבמחזור הקרוב תתארח אצל הפועל ירושלים, שמקדימה אותה בנקודה אחת ואותה היא תקווה לנצח ולשפר עמדות בתחתית הטבלה.

