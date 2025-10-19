יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:45
איך מתנהלים במדינות אחרות מול הפירוטכניקה?

דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת הבהיר את יחס החוק בישראל לתופעה, וערך השוואה למה שקורה בצרפת, גרמניה וליגות נוספות. איפה המדיניות שונה?

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

הדרבי התל אביבי שפוצץ הערב (ראשון) הביא שוב לדיון את כל עניין הפירוטכניקה. שימוש באמצעים פירוטכניים על ידי אוהדים באירועי ספורט ממשיך להיות תופעה רחבה בישראל ובעולם, על אף האיסור בחוק. דו”ח מעודכן של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שנכתב לבקשת ח"כ ירון לוי ופורסם לראשונה באפריל 2025, הזכיר את ההגדרות בנוגע לעונשים על אמצעים פירוטכניים וגם ערך השוואה לגבי מה קורה במדינות אחרות באירופה.

בישראל, האיסור מעוגן בחוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח–2008, הקובע כי “מי שמכניס אמצעי כימי שהפעלתו גורמת לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים – דינו מאסר של שנתיים”. החל מ-2023 נוספה גם סנקציה מנהלית: “נקבע קנס מינהלי בסך של 3,000 ש"ח למי שמכניס אמצעי כימי כאמור וכפל קנס במקרה של עבירה חוזרת”. על אף האיסורים, נכתב כי “השימוש הבלתי חוקי באמצעים פירוטכניים באירועי ספורט בישראל רווח למדי. תופעה זו בולטת במיוחד בליגות הבכירות בענפי הכדורגל והכדורסל”.

בדצמבר 2024 הודיע משרד התרבות והספורט, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל על “הקמה של מנגנון להסדרה מבוקרת של שימוש באמצעים פירוטכניים במגרשים”, לצד פריסת “תשתית מצלמות לזיהוי פנים לאיתור אוהדים אלימים”. עם זאת, לפי המסמך, “לא הוצג פירוט נוסף אשר לאותו מנגנון הסדרה”, והיוזמה נמצאת בשלב ראשוני בלבד.

אוהדי מכבי חיפה בתצוגת אבוקות (רדאד ג'בארה)

בסקירה המשווה נבחנה המדיניות בשמונה מדינות נוספות – צרפת, נורבגיה, אוסטריה, איטליה, גרמניה, ספרד, שבדיה ובלגיה. “למעט שלוש מהמדינות שסקרנו, צרפת, נורבגיה ואוסטריה, שבהן קיים הסדר רגולטורי ייחודי המאפשר בתנאים מסוימים שימוש מבוקר באמצעים פירוטכניים באירועי ספורט, השימוש בהם על ידי אוהדים אסור ברוב המדינות”.

המסמך מסביר כי בצרפת הונהג ניסוי לשלוש שנים לשימוש מבוקר באבוקות במגרשים פתוחים. בנורבגיה הוחלט על פטור זמני לשתי עונות תוך פיקוח הדוק, ובאוסטריה רשויות מחוזיות רשאיות לאשר שימוש מוגבל באירועים מסוימים. בשאר המדינות כמו איטליה, גרמניה, ספרד, שבדיה ובלגיה, “האיסור המפורש נותר בעינו, אך השימוש הבלתי חוקי באמצעים אלה נמשך באופן נרחב”.

לסיכום, הכנסת מציגה תמונה מורכבת של תופעה שקשה לעקור מהשורש. מצד אחד, החוקים ברורים והאכיפה מתגברת. מצד שני, “מחקרים מצביעים על כך שמדובר באמצעים שעלולים לסכן את שלום הציבור כאשר נעשה בהם שימוש בלתי מבוקר”, אך עבור חלק מהאוהדים, מדובר בביטוי תרבותי ויזואלי שהוא חלק מהכדורגל.

