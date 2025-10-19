יום שני, 20.10.2025 שעה 00:27
"אני חושב שזה הניצחון הכי גדול שלי ביונייטד"

אמורים חגג את ה-1:2 על ליברפול: "נלחמנו על כל כדור, הרוח הייתה שם". מגווייר התרגש, אך דיבר על נתון מביך. ואן דייק זעם: "השער שספגנו? רשלנות"

|
רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד הדהימה את ליברפול אתמול (ראשון) עם 1:2, שהיווה ניצחון ראשון של השדים האדומים באנפילד מאז 2016. המייטי רדס כבר הצליחו להשוות אחרי שספגו פיגור מוקדם, אך הארי מגווייר החזיר את היתרון לאורחת והביא שלוש נקודות דרמטיות לחבורה של רובן אמורים.

המאמן הפורטוגלי אמר לאחר המשחק: “אני חושב שזה הניצחון הכי גדול שלי במנצ’סטר יונייטד. זה אומר הרבה היום, אבל זה לא יאמר הרבה מחר. נלחמנו על כל כדור, והרוח הייתה שם – אם יש לך את זה, אתה יכול לנצח בכל משחק. אין ספק שזה ייתן לנו ביטחון”.

מגווייר התקשה להסתיר את ההתרגשות: “זה הרבה יותר משלוש נקודות היום. לקח לנו הרבה זמן להגיע למקום הזה, אנפילד היה אצטדיון קשה מאוד עבורנו בשנים האחרונות. ידענו כמה זה חשוב עבור האוהדים שלנו. זה מביך שאנחנו בכלל צריכים לדבר על כך שעשינו שני ניצחונות רצופים, זה נתון מביך. חייבים לפתח יותר עקביות”.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים עם הארי מגוויר (IMAGO)

המאמן המפסיד, ארנה סלוט, דיבר גם הוא בתום ההתמודדות: “ידענו שזה הולך להיות קשה, אבל אין תירוצים. היו לנו כל כך הרבה הזדמנויות והיינו צריכים להבקיע יותר, היינו גם צריכים להגן טוב יותר. ארבעה הפסדים רצופים? זה רגע קשה, הכי חשוב שהשחקנים יישארו יחד. בכל מקרה, יש חששות ואנחנו חייבים להיות מודאגים”.

וירג’יל ואן דייק היה מאוכזב באופן מובן: “השער השני שספגנו הוא רשלנות. עבדנו כל כך קשה כדי לחזור למשחק ויצרנו הזדמנויות נהדרות להבקיע את שער הניצחון, אבל אם ספגנו שער שני כזה, יש רק תחושה של אכזבה. אנחנו צריכים להישאר מאוחדים, גם כשחקנים וגם כמועדון. כשדברים נהיים קשים, חשוב לשמור על המנטליות. זו עונה ארוכה”.

