יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:46
כדורגל ישראלי

בן מנספורד: מכבי ת"א צריכה לקבל ניצחון טכני

המנהל המקצועי של הצהובים לאחר פיצוץ הדרבי: "פרימור חשב שאנחנו לא רצינו שהמשחק יתקיים. עבורי זה כמו מה שקרה בחיפה, לא נענש בגלל אוהדי הפועל"

ערב קשה מאוד לכדורגל הישראלי, נוסף כזה, הסתיים בפיצוץ הדרבי התל אביבי. הפועל תל אביב ומכבי תל אביב רצו לחזור לשחק אחת מול השנייה אחרי עונת היעדרות בה האדומים היו בליגה הלאומית, אך אבוקות ורימוני עשן שנזרקו לדשא בבלומפילד טרם ההתמודדות גרמו למשטרת ישראל לקחת החלטה ובה המפגש שאמור היה להיות מרגש במיוחד, לא יערך.

בן מנספורד, המנהל המקצועי של מכבי ת”א, אמר ל-ONE: “הרבה מהשיחות מולי התנהלו בעברית, אבל הבנתי והמשטרה הייתה מאוד ברורה שאנשים נפגעו והם אחראים על המשחק והאצטדיון, ולכן המשחק לא יתקיים. גיא פרימור חשב בזמן מסוים שמכבי ת”א רצתה שהמשחק לא התקיים, הוא בלי קשר מקצוען אמיתי, אבל כולנו ציפינו שהדרבי ישוחק ויהיה משחק כדורגל נהדר.

אני חושב שלכל מה שקרה היום צריכות להיות השלכות גדולות, מבחינתי זה בדיוק כמו המשחק מול מכבי חיפה – אנחנו לא יכולנו לשחק כדורגל בגלל ההתנהגות של אוהדי הפועל ת”א וצריך להיות ניצחון טכני למכבי. למה מכבי צריכה לספוג איזו סנקציה בגלל אוהדי הפועל? זה פשוט לא נכון. זה ערב מאוד קשה, האוהדים שלנו התנהגו מדהים, אני מצפה להמשך ההתנהגות הזו כדי שהערב הזה ייגמר בצורה טובה”.

מנספורד הוסיף: “הדבר שקרה היום מטריד מאוד, והמדינה הזאת עברה הרבה בשנתיים האחרונות. היו בעיות בעונה שעברה ואנשים דיברו על מה ההשלכות צריכות להיות בעקבות הדברים מהסוג הזה, אבל אני לא חושב שהקמפיינים או דברים כאלה עוזרים. יש כאן בעלי קבוצות נהדרים שעושים דברים נפלאים עבור הכדורגל הישראלי, אנחנו לא יכולים לתת למיעוט להפריע לזה. גם בהקשר למה שקרה עם אסטון וילה עכשיו, כדורגל זה משהו שצריכים לחגוג, זה ספורט. זה צריך להיות משהו חיובי”.

על האם הדרבי הבא צריך להיות ללא אוהדים: “ללא ספק צריך לבדוק את מה שקרה הערב, אנחנו לא רוצים כדורגל בלי אוהדים. זה מאוד ברור. אנחנו רוצים שכן יהיו אוהדים, בכל מקום השבוע דיברו על הדרבי. אז אני מאוד מקווה שלא, אבל זה ברור שצריכות להיות השלכות לסוג הזו של ההתנהגות כדי שהיא תיעצר”.

