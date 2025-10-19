נערים ב': קרית שמונה ניצחה ברמת השרון

המחזור התשיעי בליגת העל של שנתון נערים ב' ננעל הערב (ראשון) עם חיוך גדול בקבוצת נערים ב' של עירוני קרית שמונה, המודרכת ע"י אילן עזריה ועוזרו, בר הלל, שהיה חניך של עזריה מספר עונות בעבר בקבוצות מחלקת הנוער של המועדון. הקבוצה הצפונית, שמאז המחזור הראשון בו ניצחה 0:1 את מ.ס אשדוד ומאז לא טעמה טעמו של ניצחון, התארחה לפנות ערב אצל קבוצת מרכז הטבלה של הפועל רמת השרון, שניצחה בארבעה משמונה משחקים שקיימה ותחת הדרכתו של מיכה סויסה נחשבת עד כה לאחת מהקבוצות המפתיעות בליגת העל. הנסיעה הארוכה, העובדה ששיחקה זמן ניכר בעשרה שחקנים, כל אלה לא מנעו מקרית שמונה לזכות בניצחון 1:2 ולעשות עם שמחה רבה את הדרך צפונה.

אחרי מחצית ראשונה, שהסתיימה ללא שערים הגיעה לה מחצית שניה עתירה באירועים. בדקה ה-43 קרית שמונה נותרה בעשרה שחקנים, זאת לאחר ששופט המשחק, ולרי קרפינסקי, שלף כרטיס צהוב שני לבלם, עילאי גלילוב, שהזיז בטווח קצר את הכדור מהמקום שנקבע לביצוע בעיטה חופשית בשטח המגרש של קרית שמונה.

בדקה ה-54 רועי וקנין, קפטן קרית שמונה, חדר לרחבת רמת השרון והוכשל ברחבה. עילאי לוי ביצע כהלכה את בעיטת הפנדל והעלה את קרית שמונה ליתרון 0:1. שער ראשון העונה לשחקן.

בדקה ה-65 נפסקה בעיטת קרן מצד שמאל לזכות רמת השרון. הוצאת כדור בבעיטה שטוחה מצאה בסמוך לפינה השמאלית של מפתן הרחבה את אוראל גולן, שבעט בצורה מצוינת כדור גבוה לפינה הנגדית ובשערו הראשון העונה קבע שוויון 1:1.

בדקה ה-68 הגבהת כדור חופשי של קרית שמונה הסתיימה בשער בבעיטה מהרחבה של אורי ממן, שבשערו השני העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:2 לזכות קרית שמונה, שאמנם מוחרגת מירידת ליגה ומשחקת מחוץ לביתה, אך נחושה להוכיח שראויה למקום בליגת העל וכעת היא מדורגת במקום ה-15 בטבלה.

אילן עזריה, מאמן קרית שמונה, אמר בסיום: “זמן קצר מפתיחת המחצית נותרנו בעשרה שחקנים, אחרי החלטה תמוהה של השופט. החבר'ה שלי גילו היום אופי ובגרות של קבוצה מיוחדת. קשה מאד לנצח גם שופט. מרגיש מאושר מאוד והכי חשוב, אנחנו מועדון גדול, עובדים קשה כל השבוע. היום קיבלנו ברכה על עבודה הקשה”.