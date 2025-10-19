יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:46
כדורגל ישראלי

סרגרוף: יש מקום שבו הספורט מפסיק להתקיים

מפקד מחוז ת"א הסביר את ההחלטה: "2 ילדים נפצעו בראש, שוטרים נפצעו ואחד מהם נשלח לבית החולים. אף אחד מכם לא היה מוכן שהילד שלו יהיה במגרש"

|
מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף במשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)
מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף במשטרה על הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

עוד ערב עצוב לכדורגל הישראלי. הדרבי התל אביבי בבלומפילד שחזר אחרי עונה שלמה שבה הפועל תל אביב הייתה בליגה הלאומית, בוטל הערב (ראשון) בהחלטה דרמטית של משטרת ישראל אחרי אבוקות ורימוני עשן שנזרקו לדשא מהצד האדום, שהיוו על פי המשטרה “הפרות הסדר וסיכון חיי אדם”. המשטרה הודיעה כי 34 אנשים נפצעו, ו-8 מהם פונו לטיפול בבית החולים.

מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, סיפק הצהרה בנושא: “אנחנו מתארגנים משעות הצהריים המוקדמות עם כוח רב של שוטרים, גם יותר מקצועיים, יס”מ וכדומה. משעות הצהריים המוקדמות אנחנו חווים ונדליזם, אלימות קשה, קטטות שנקבעו מראש.

“הפרדנו בין קדם המשחק, שם יש אפס סובלנות, לבין תחילת המשחק. לפני שהשחקנים עולים, יצאו ילדים למרכז הדשא, ותוך כדי שהם עמדו ככה נזרקו למעלה מ-40 אמצעים פירוטכניים. ילדים נפצעו, יש לנו למעלה מ-2 ילדים שנפצעו מפגיעה בראש, יש אזרחים שנפצעו, שוטרים נפצעו ואחד מהם נשלח לבית החולים.

עוד הוסיף: “יש מקום שבו הספורט מפסיק להתקיים, והבטיחות מנצחת. אף אחד מכם לא היה מוכן שהילד שלו יהיה שם במגרש, אף אחד לא היה מוכן שהילד שלו יהיה בכזו אלימות. אני אומר לקהל – המשחק לא יחזור. אני מבקש להתפזר ללא אלימות, נפעל באפס סובלנות כלפי אלימות, אירועי ביזה ותקיפות של שוטרים”.

