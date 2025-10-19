יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:24
כדורגל עולמי

"אנפילד השתתק לגמרי": באנגליה נדהמו מיונייטד

בממלכה התלהבו מה-1:2 הדרמטי של השדים האדומים: "מגווייר העמיק את התחושה הקודרת של ליברפול". נתון נדיר לאמורים, מחמאות לפרננדש על הבישול המנצח

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים עם הארי מגוויר (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד חוגגים עם הארי מגוויר (IMAGO)

לראשונה מ-2016, מנצ’סטר יונייטד ניצחה את ליברפול באנפילד. השדים האדומים התארחו הערב (ראשון) אצל האלופה המכהנת במסגרת המחזור השמיני של הפרמייר ליג ויצאו עם 1:2 חשוב וגדול, שהנחיל לחבורה של ארנה סלוט הפסד רביעי ברציפות בכל המסגרות.

בריאן אמבואמו כבש לזכות האורחת ממנצ’סטר כבר בדקה השנייה, קודי גאקפו השווה בדקה ה-78, אבל אז הגיע הארי מגווייר ועם הראש עשה זאת שוב בדקה ה-84, כדי לתת ליונייטד את הניצחון היקר על היריבה המרה.

ב’מירור’ תארו היטב את ההלם באנפילד: “הקופ באנפילד השתתק לגמרי! יונייטד הדהימה את ליברפול. מגווייר העמיק את התחושה הקודרת סביב ליברפול”. עוד בכלי התקשורת הבריטי, הוסיפו על ההתמודדות: “ליברפול לא תפקדה בצורה הטובה שהיא מסוגלת בהתקפה, אך גם נכון לומר שהיא הייתה חסרת מזל מול השער”.

הארי מגוויר. הגיבור של מנצהארי מגוויר. הגיבור של מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

רוי קין, קפטן יונייטד בעבר, פירגן לאמורים וחניכיו: “לא הייתי אומר שמנצ’סטר יונייטד חזרה, אבל זה ניצחון ענק עבורה. כולנו ביקרנו את השחקנים האלה בשנה האחרונה, אך היום הם הראו גבורה”. קין עוד המשיך על בישול הניצחון האדיר של ברונו פרננדש, בנגיעה מהאוויר: “הייתי אומר ש-99 מתוך 100 שחקנים לא היו מצליחים לעשות את זה”.

גארי נאוויל הוסיף: “יונייטד צריכה לוודא שזו תהיה התחלה של משהו”. האם אכן יהיה כך? אולי הנתון הבא יכול להיות מעודד בנושא: רובן אמורים הוא המאמן השלישי בלבד שניצח בשני משחקי החוץ הראשונים שלו בפרמייר ליג נגד האלופה המכהנת, אחרי מנואל פלגריני ואנטוניו קונטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */