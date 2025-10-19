"אנפילד השתתק לגמרי": באנגליה נדהמו מיונייטד

לראשונה מ-2016, מנצ’סטר יונייטד ניצחה את ליברפול באנפילד. השדים האדומים התארחו הערב (ראשון) אצל האלופה המכהנת במסגרת המחזור השמיני של הפרמייר ליג ויצאו עם 1:2 חשוב וגדול, שהנחיל לחבורה של ארנה סלוט הפסד רביעי ברציפות בכל המסגרות.

בריאן אמבואמו כבש לזכות האורחת ממנצ’סטר כבר בדקה השנייה, קודי גאקפו השווה בדקה ה-78, אבל אז הגיע הארי מגווייר ועם הראש עשה זאת שוב בדקה ה-84, כדי לתת ליונייטד את הניצחון היקר על היריבה המרה.

ב’מירור’ תארו היטב את ההלם באנפילד: “הקופ באנפילד השתתק לגמרי! יונייטד הדהימה את ליברפול. מגווייר העמיק את התחושה הקודרת סביב ליברפול”. עוד בכלי התקשורת הבריטי, הוסיפו על ההתמודדות: “ליברפול לא תפקדה בצורה הטובה שהיא מסוגלת בהתקפה, אך גם נכון לומר שהיא הייתה חסרת מזל מול השער”.

הארי מגוויר. הגיבור של מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

רוי קין, קפטן יונייטד בעבר, פירגן לאמורים וחניכיו: “לא הייתי אומר שמנצ’סטר יונייטד חזרה, אבל זה ניצחון ענק עבורה. כולנו ביקרנו את השחקנים האלה בשנה האחרונה, אך היום הם הראו גבורה”. קין עוד המשיך על בישול הניצחון האדיר של ברונו פרננדש, בנגיעה מהאוויר: “הייתי אומר ש-99 מתוך 100 שחקנים לא היו מצליחים לעשות את זה”.

גארי נאוויל הוסיף: “יונייטד צריכה לוודא שזו תהיה התחלה של משהו”. האם אכן יהיה כך? אולי הנתון הבא יכול להיות מעודד בנושא: רובן אמורים הוא המאמן השלישי בלבד שניצח בשני משחקי החוץ הראשונים שלו בפרמייר ליג נגד האלופה המכהנת, אחרי מנואל פלגריני ואנטוניו קונטה.