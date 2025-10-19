נוער: מכבי נתניה ומכבי פ”ת ניצחו עם שישיות

ליגת העל לנוער חזרה שלשום (שבת) לפעילות אחרי שלושה שבועות, בשל פגרת משחקי מוקדמות אליפות אירופה. שני משחקים נערכו לפנות ערב (ראשון), שניהם הניבו כמות נכבדת של שערים ובסיומם חזרו למקומן שתי הראשונות בטבלה: מכבי נתניה ומכבי פ”ת. לנתניה יחס שערים עדיף ולכן היא זו שמדורגת במקום הראשון. שתי הקבוצות הרשימו בביצועיהן והביסו בביתן יריבות שהגיעו ממרחק משמעותי.

מחר (שני) ייערכו שני משחקים נוספים: הפועל כפר סבא תארח בשעה 16:00 את הפועל ת”א, מכבי ת”א תארח בשעה 17:00 באצטדיון בנס ציונה את הפועל ראשל”צ. המחזור יושלם בשני בדצמבר במשחק שבו תארח מכבי חיפה את הפועל רעננה. משחק זה נדחה בשל יציאתה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה למשחק מול אוסטריה וינה במסגרת מוקדמות ליגת האלופות לנוער.

מכבי נתניה - בית”ר ירושלים 1:6

הקבוצה מהשרון, שהתייצבה למשחק אחרי שני משחקים שבהם צברה נקודה אחת וספגה שישה שערים, הצליחה במפגן עוצמתי להנחיל הפסד שלישי לעולה החדשה מהבירה, שהתייצבה למשחק כשהיא מרוחקת נקודה אחת בלבד ממוליכת הליגה ערב המחזור. היה זה משחק במעמד צד אחד בסיומו בית”ר ירושלים סופרת הפסד שלישי בארבעה משחקים.

מכבי נתניה הייתה בקצב גבוה כבר מפתיחת המשחק: החלוץ דניאל אטלן (2007), שכבר הופיע בעונה שעברה במדי קבוצת הבוגרים, כבש צמד שערים, שהעלו את מאזנו האישי לחמישה כיבושים. בין לבין, החלוץ איתי מונטיאלגרה (2007) כבש את השער השני במשחק. בסיומה של המחצית הראשונה יתרון 0:3 לזכות מכבי נתניה.

אריאל גל, מאוכזב (אורן בן חקון)

זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה איתי מונטיאלגרה השלים צמד אישי, העלה את קבוצתו ליתרון 0:4 ונצמד בראשות טבלת מלך שערי הקבוצה לדניאל אטלן. שער שכבש לאחר מכן המגן השמאלי, עידו דוד (2007), בשערו הראשון העונה, העלה את נתניה ליתרון 0:5. שער ראשון לעידו דוד מאז שעלה לקבוצת הנוער.

שער שכבש אליאור שמואל (2007) האורח, שעלה כמחליף עם פתיחת המחצית השנייה, צימק את יתרונה של נתניה ל-1:5. גם בשורות מכבי נתניה מחליף נכנס לרשימת הכובשים: הקשר גולן אסלנוב (2008), שלא הרבה עד כה לשחק, כבש בשלהי המשחק שער ראשון במדי קבוצת הנוער, שער שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 1:6 עוצמתי לזכות מכבי נתניה.

סשה פלדמן, מאמן נתניה, אמר בסיום המשחק: “יצאנו לפגרה אחרי שני משחקים שבהם לא ניצחנו וספגנו כמות גדולה של שערים, ידענו שצריכים לחזור לדברים הבסיסיים, אגרסיביות ומחויבות בהגנה, כי עם כל הכבוד לזה שאנחנו כישרוניים ויודעים להבקיע, צריך לתת את הדעת גם על פרמטרים אחרים. עבדנו בפגרה על שיפור משחק ההגנה. ברגע שנותנים דגש על כל מה שצריך, עושים את העבודה השחורה על הצד הטוב ביותר - גם הכישרון בחלק ההתקפי יכול לבוא לידי ביטוי. שמח על הניצחון. הפנים קדימה למשחק בשבת מול בני יהודה”.

סשה פלדמן (רועי כפיר)

מכבי פ”ת - הפועל חיפה 0:6

החניכים של תמיר לוזון אירחו את הפועל חיפה באצטדיון המושבה. מכבי פ”ת עלתה למשחק בידיעה שמכבי נתניה בדרך לניצחון ובמהלך המשחק קיבלה על כך את החותמת הסופית. המלאבסים ידעו שאסור להם למעוד ומול האורחת חסרת האונים, הם סגרה עניין בשלב מוקדם מאוד. לשוער, עילי אלטמן, ששב ממסעה של נבחרת הנוער במשחקי מוקדמות אליפות אירופה, לא הייתה הרבה תעסוקה. בשונה ממכבי נתניה, במכבי פ”ת שישה שחקנים שונים חתומים על כיבוש השערים.

כבר בדקה הראשונה הקשר גיל מידן (2006) כבש שער והעלה את המארחים יתרון 0:1. שער ראשון העונה לשחקן חריג הגיל. בדקה ה-18 היה זה התור של מאור דימרי (2007) לכבוש את שערו השלישי העונה ולהכפיל את יתרון קבוצתו ל-0:2. בדקה ה-22 הקשר יהונתן עוז (2007) כבש את שערו הרביעי העונה והעלה את מכבי פ"ת ליתרון 0:3.

בדקה ה-35 היה זה הזמן של הקשר ליאם ויינשטיין (2008) לכבוש שער בכורה במדי קבוצת הנוער ולקבוע את תוצאת המחצית הראשונה – 0:4 לזכות מכבי פ"ת. בדקה ה-57 התחדשו ההבקעות מצידה של מכבי פ”ת, הפעם היה זה התור של אורי היזמי (2008) להתכבד בשער בכורה במדי קבוצת הנוער, שער שהעלה את קבוצתו ליתרון 0:5.

יהונתן עוז (לילך וויס-רוזנברג)

בדקה ה-81 שחקן ההתקפה, עומרי עטיה, שכבש בעונה שעברה שבעה שערים במדי הפועל ר”ג מהלאומית, כבש גם הוא שער בכורה במדי קבוצת הנוער של מכבי פ”ת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:6 לזכות מכבי פ”ת.