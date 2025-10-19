נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד נכנעה לספרד

נבחרת הנשים של ישראל רשמה הערב (ראשון) הפסד לנבחרת ספרד 38:22 (18:7), במסגרת המחזור השני במוקדמות אליפות אירופה בכדוריד. המשחק "הביתי" נערך בברטיסלבה שבסלובקיה, מול נבחרת מהטופ האירופי, סגנית אלופת העולם לשעבר ומוליכת הבית הישראלי עם שני ניצחונות מרשימים (הספרדיות ניצחו במחזור הפתיחה את יוון 15:35). לצידה של ספרד, אוסטריה במקום השני עם 4 נקודות, לאחר שניצחה ביוון 22:29. נבחרת ישראל מדורגת שלישית, ומקדימה בזכות יחס שערים את יוון.

זה היה הפסד שני לנבחרת, אחרי זה שנרשם במחזור הראשון באוסטריה - כאשר המטרה המרכזית והבאה, היא צמד המשחקים מול יוון שייערכו בחודש מרץ, בתקווה שאחד מהם יוכל להתקיים בישראל. הם יהיו מכריעים על הדירוג במקום השלישי בבית - ממנו 4 הנבחרות בעלות הניקוד הטוב ביותר מבין 6 בתי המוקדמות יעפילו לאליפות אירופה (בנוסף לשתי המדורגות ראשונות בכל אחד מבתי המוקדמות).

הספרדיות כאמור הן רמה בפני עצמה, והחשיבות הערב הייתה גם בנוגע להפרש השערים הכללי, שצפוי להשפיע על ההעפלה, אם הנבחרת תסיים לבסוף במקום השלישי. למרות פערי הרמות, הנבחרת גם יכולה לקחת דברים טובים, עם רגעים ומהלכים התקפיים יפים במחצית השנייה. כאמור, לנבחרת נותרו עוד 4 משחקים, שניים מול יוון במרץ, ובסוף הקמפיין משחק ביתי מול אוסטריה ולאחריו בספרד בחודש אפריל.

נבחרת ישראל מול ספרד (איגוד הכדוריד - Vladimir Králik)

כבשו לישראל: שיר וקרט 7, שיר גבזה ואנה לזינסקי 4 כ"א, מור שאול 3, יעל שהם 2, אניה סטורוז'וק וקרן טפליצקי 1. גאיה בן זיקרי סיימה עם 8 עצירות ב-23 אחוזים. נעמה זליג שיחקה וסיימה ללא עצירות.

המאמן גלעד מאור: "אני אף פעם לא מרוצה מהפסד, אבל מרשה לעצמי להיות מרוצה מהאופן שבו שיחקנו. הנבחרת נלחמה, ולא הורידה את הראש בפני נבחרת ברמה. היה לנו שבוע מאתגר מול יריבות מהטובות בעולם. אנחנו לא רגילים לשחק מול נבחרות ברמה של ספרד. לצערי, היו לנו היום חמישה כדורים שפגעו במשקוף ובקורות, ואם הם היו בפנים זה היה נראה טוב יותר. זו כנראה התוצאה הטובה ביותר שיכולנו להשיג.

יחד עם זאת, ראינו מהנבחרת כדוריד איכותי, ואנחנו עדיין בתמונה ויש לנו סיכוי. זה עוד צעד קדימה בדרך ארוכה, ואנחנו כבר עם הפנים לעבר המשחקים מול יוון בחודש מרץ, בתקווה שנוכל לארח בארץ. בתקווה גם להפתיע את אוסטריה בבית. אני לוקח משני המפגשים מול ספרד ואוסטריה, שהם אינן ברמה שלנו - שהצלחנו להציג כדוריד אמיתי, חצוף באופן החיובי. ממושמע וטקטי. אנחנו נמשיך בקו ההתקדמות".