הרכבים וציונים



לאאו מול פגיולי (IMAGO) לאאו מול פגיולי (IMAGO)

הליגה האיטלקית ממשיכה עם המחזור השביעי שלה בשעה זו עם משחק ענק נוסף, כשמילאן מארחת את פיורנטינה בסן סירו לקרב קצוות בין קבוצה שרוצה להמשיך את רצף המשחקים שלה ללא הפסד, ליריבה שמעוניינת להשיג ניצחון בכורה לעונה.

המהפכה שעברו הרוסונרי בקיץ האחרון השתלמה להם עד כה, כשלמרות הפסד במחזור הראשון, מסימיליאנו אלגרי, ששב לקדנציה שנייה במועדון, הצליח להוציא את הקבוצה לרצף של שישה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון על האלופה נאפולי בעשרה שחקנים, ותיקו מאופס נגד יובנטוס בחוץ, כשניצחון הערב יבטיח לה את פסגת הטבלה.

מנגד, הוויולה פתחו עונה עם ציפיות רבות כשמאמן הקבוצה, סטפנו פיולי, שהוביל את מילאן לאליפות האחרונה שלה, חזר גם הוא לקדנציה נוספת במועדון עימו הוא מזוהה, דיבר על רצון לסיים במקום המוביל לליגת האלופות, אך ציפיות לחוד ומציאות לחוד, כשהסגולים נמצאים מתחת לקו האדום, ללא ניצחון עדיין וחרב הפיטורים מונצחת על צווארו של המאמן.