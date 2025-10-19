יום ראשון, 19.10.2025 שעה 22:24
יום ראשון, 19/10/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 7
פיורנטינה
דקה 38
0 0
שופט: ליביו מארינלי
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
158-187אינטר1
157-127נאפולי2
153-77רומא3
135-117בולוניה4
133-96מילאן5
125-97קומו6
127-97יובנטוס7
115-117אטאלנטה8
108-87ססואולו9
98-76קרמונזה10
87-107לאציו11
88-67קליארי12
89-66אודינזה13
813-67טורינו14
67-37פארמה15
610-57לצ'ה16
49-27ורונה17
38-46פיורנטינה18
39-37גנואה19
310-37פיזה20
מערכת ONE | 19/10/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
לאאו מול פגיולי (IMAGO)

הליגה האיטלקית ממשיכה עם המחזור השביעי שלה בשעה זו עם משחק ענק נוסף, כשמילאן מארחת את פיורנטינה בסן סירו לקרב קצוות בין קבוצה שרוצה להמשיך את רצף המשחקים שלה ללא הפסד, ליריבה שמעוניינת להשיג ניצחון בכורה לעונה.

המהפכה שעברו הרוסונרי בקיץ האחרון השתלמה להם עד כה, כשלמרות הפסד במחזור הראשון, מסימיליאנו אלגרי, ששב לקדנציה שנייה במועדון, הצליח להוציא את הקבוצה לרצף של שישה משחקים ללא הפסד בכל המסגרות, כולל ניצחון על האלופה נאפולי בעשרה שחקנים, ותיקו מאופס נגד יובנטוס בחוץ, כשניצחון הערב יבטיח לה את פסגת הטבלה.

מנגד, הוויולה פתחו עונה עם ציפיות רבות כשמאמן הקבוצה, סטפנו פיולי, שהוביל את מילאן לאליפות האחרונה שלה, חזר גם הוא לקדנציה נוספת במועדון עימו הוא מזוהה, דיבר על רצון לסיים במקום המוביל לליגת האלופות, אך ציפיות לחוד ומציאות לחוד, כשהסגולים נמצאים מתחת לקו האדום, ללא ניצחון עדיין וחרב הפיטורים מונצחת על צווארו של המאמן.

מחצית ראשונה
  • '34
  • החמצה
  • כדור רוחב מדוייק נורה לעבר המרכז, אך רפאל לאאו, שנראה חלש למדי היום, לא מצליח לנגוח בכדור
  • '20
  • החמצה
  • לאחר כדור חופשי נוסף של מודריץ', הכדור הגיע לפבלוביץ' שהחטיא משישה מטרים בלבד
  • '4
  • החמצה
  • לאחר כדור חופשי לזכות מילאן, הכדור הגיע לטומורי שהיה ברחבה, אך הבלם בעט את הכדור לשמיים
