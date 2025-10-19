יום ראשון, 19.10.2025 שעה 18:58
כדורגל ישראלי

נבחרת ישראל ב-eFootball בגמר אליפות אירופה

נבחרת הגיימינג העפילה לטורניר הגמר, אחרי קמפיין מוקדמות שכלל ניצחונות על יוון, גרמניה, קרואטיה, ווילס ואנדורה. גבאי: "תוצאה של עבודה קשה"

|
ארז גבאי ויובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)
ארז גבאי ויובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת ישראל ב-eFootball עשתה זאת שוב והיא בדרך לגמר היורו! לאחר קמפיין מוקדמות מרשים במיוחד, שכלל ניצחונות על יוון, גרמניה, קרואטיה, אנדורה ונבחרת ווילס, הבטיחה הנבחרת את מקומה בטורניר הגמר היוקרתי של אליפות אירופה ב-eFootball.

מי שהוביל את הנבחרת הוא יובל בלי, אחד מהשמות הגדולים בענף, שהיה חלק מהנבחרת שזכתה באליפות אירופה לפני שנתיים. בלי סיים את קמפיין המוקדמות עם נתון מדהים של 84 שערים, והמשיך להוכיח מדוע הוא נחשב לטאלנט ישראלי מהבולטים בעולם. בלי, שזכה גם באליפות פורטוגל ובסגנות אליפות העולם בשנה שעברה, משחק כיום במדי קבוצת פאדרבורן מהליגה הגרמנית.

הנבחרת ממשיכה ליהנות מתמיכה רחבה של נותן החסות הראשי שלה, “ביסלי”, אשר יחד עם ההתאחדות לכדורגל בישראל, מעניקים לשחקנים את התנאים הטובים ביותר שניתנו עד כה לנבחרת גיימינג ישראלית, החל מציוד מקצועי, דרך ימי אימון ייעודיים ועד תמיכה לוגיסטית מלאה במסעות הבינלאומיים.

ארז גבאי ויובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)ארז גבאי ויובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)

ארז גבאי, מאמן נבחרת ישראל ב-eFootball: “הנבחרת שלנו מייצגת את ישראל בכבוד בכל פעם מחדש. יובל הראה אופי, נחישות ורמה מקצועית מהגבוהות באירופה. ההעפלה לגמר היא תוצאה של עבודה קשה, מחויבות ואמונה שאנחנו יכולים לעמוד בשורה אחת עם נבחרות העל של העולם״.

יובל בלי, שחקן נבחרת ישראל: “זה רגע מרגש מאוד בשבילי ובשביל כל הנבחרת. אנחנו משחקים בשביל הדגל ובשביל הקהל שלנו בישראל. אחרי השנה המטורפת שעברנו, להחזיר את ישראל שוב לגמר אליפות אירופה זה הישג ענק ואני מבטיח שאתן הכול כדי להביא את הגביע הביתה״.

יובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)יובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */