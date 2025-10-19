נבחרת ישראל ב-eFootball בגמר אליפות אירופה

נבחרת ישראל ב-eFootball עשתה זאת שוב והיא בדרך לגמר היורו! לאחר קמפיין מוקדמות מרשים במיוחד, שכלל ניצחונות על יוון, גרמניה, קרואטיה, אנדורה ונבחרת ווילס, הבטיחה הנבחרת את מקומה בטורניר הגמר היוקרתי של אליפות אירופה ב-eFootball.

מי שהוביל את הנבחרת הוא יובל בלי, אחד מהשמות הגדולים בענף, שהיה חלק מהנבחרת שזכתה באליפות אירופה לפני שנתיים. בלי סיים את קמפיין המוקדמות עם נתון מדהים של 84 שערים, והמשיך להוכיח מדוע הוא נחשב לטאלנט ישראלי מהבולטים בעולם. בלי, שזכה גם באליפות פורטוגל ובסגנות אליפות העולם בשנה שעברה, משחק כיום במדי קבוצת פאדרבורן מהליגה הגרמנית.

הנבחרת ממשיכה ליהנות מתמיכה רחבה של נותן החסות הראשי שלה, “ביסלי”, אשר יחד עם ההתאחדות לכדורגל בישראל, מעניקים לשחקנים את התנאים הטובים ביותר שניתנו עד כה לנבחרת גיימינג ישראלית, החל מציוד מקצועי, דרך ימי אימון ייעודיים ועד תמיכה לוגיסטית מלאה במסעות הבינלאומיים.

ארז גבאי ויובל בלי (ההתאחדות לכדורגל)

ארז גבאי, מאמן נבחרת ישראל ב-eFootball: “הנבחרת שלנו מייצגת את ישראל בכבוד בכל פעם מחדש. יובל הראה אופי, נחישות ורמה מקצועית מהגבוהות באירופה. ההעפלה לגמר היא תוצאה של עבודה קשה, מחויבות ואמונה שאנחנו יכולים לעמוד בשורה אחת עם נבחרות העל של העולם״.

יובל בלי, שחקן נבחרת ישראל: “זה רגע מרגש מאוד בשבילי ובשביל כל הנבחרת. אנחנו משחקים בשביל הדגל ובשביל הקהל שלנו בישראל. אחרי השנה המטורפת שעברנו, להחזיר את ישראל שוב לגמר אליפות אירופה זה הישג ענק ואני מבטיח שאתן הכול כדי להביא את הגביע הביתה״.