אמבפה ורודריגו יפתחו בהרכב של ריאל מדריד

ריאל מדריד יצאה לפגרת הנבחרות עם ניצחון, והערב (ראשון) היא רוצה להמשיך ביכולת זהה ולהחזיר לעצמה את הפסגה אחרי שברצלונה הצליחה לא למעוד אתמול. הבלאנקוס יתארחו אצל חטאפה (22:00, שידור חי בערוץ ONE) במסגרת המחזור התשיעי בלה ליגה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דויד אלאבה, אלברו קאררס, אדוארדו קמאבינגה, אורליאן טשואמני, ג’וד בלינגהאם, פרנקו מסטנסטואנו, רודריגו וקיליאן אמבפה.

צ’אבי אלונסו וחניכיו מגיעים למשחק לאחר פתיחת עונה מוצלחת של 10 ניצחונות מ-11 משחקים, ההפסד היחיד העונה היה נגד קבוצה אחרת מהעיר מדריד, אתלטיקו מדריד. קיליאן אמבפה בא למפגש בכושר שיא וינסה למצוא את הרשת במשחק ה-11 ברציפות בכל המסגרות. בגזרת הפצועים דין האוסן, דני סבאיוס, אנטוניו רודיגר ודני קרבאחל לא כשירים.

מן העבר השני, בורדלאס וחניכיו פתחו את העונה עם שתי ניצחונות רצופים, אבל מאז הקבוצה עם חמש נקודות בלבד משישה משחקים, והיא ניצבת במקום ה-11 בליגה. יחד עם זאת, חטאפה כבשה בכל אחד משלושת המשחקים האחרונים שלה ונגד ההגנה הפצועה של ריאל, היא מסוגלת להפתיע.