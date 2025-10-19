יום ראשון, 19.10.2025 שעה 18:57
205-159מכבי הרצליה1
178-198מכבי פ"ת2
167-119הפועל ראשל"צ3
155-158מ.ס קריית ים4
1411-159הפועל ר"ג5
149-118הפועל כפר שלם6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
1212-99הפועל כפ"ס8
1012-119הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
1015-79הפועל רעננה12
813-129הפועל חדרה13
623-139מכבי יפו14
619-79הפועל עפולה15
414-79הפועל נוף הגליל16

"זוכרים את ההפסד בטוטו, עניין של כבוד מקצועי"

דריכות במכבי פ"ת לקראת בני יהודה מחר ב-19:00, שוהם: "ניצחון יהיה הצהרת כוונות". מעתוק יפתח במקום סלם, המלאבסים יערכו שני טקסים לפני המשחק

|
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם חזן (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם חזן (ראובן שוורץ)

דריכות גדולה במכבי פ"ת לקראת המשחק מחר (שני, 19:00) מול בני יהודה. לאחר רצף ניצחונות, הקבוצה של נועם שוהם יודעת שניצחון מחר יהיה שווה פער של 10 נקודות מהזהובים, שנחשבו בתחילת העונה כמועמדים לעלייה.

המאמן נועם שוהם יחסר את גיא דזנט שמחלים עדיין מהפציעה, כאשר הוא צפוי לערוך שינוי אחד בלבד: גל מעתוק, שהשתלב מצוין מהספסל במשחקים האחרונים, יקבל את גופיית ההרכב במקומו של אביב סלם המוצהב.

"כפי שאמרתי כבר בעבר, הליגה הלאומית היא ליגה של מומנטומים. אין ספק שבני יהודה היא קבוצה עם סגל שחקנים מצוין ומטרה ברורה לעלות בסוף העונה ליגה, אבל גם לנו אותה מטרה וברור שלנצח יריבה כזאת זו הצהרת כוונות גם אם זה רק המחזור התשיעי", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)נועם שוהם (ראובן שוורץ)

"הפסדנו להם 2:1 בגביע הטוטו והשחקנים שלי ואני זוכרים את המשחק הזה, מפה זה גם עניין של כבוד מקצועי. נבוא מוכנים ודרוכים, כיף לשחק כאלה משחקים עם כזאת אווירה ואנחנו מוכנים לאתגר", הוסיף.

המגן הימני עומר שירזי, שתפס את מקומו של דזנט הפצוע במשחקים האחרונים ויפגוש את המועדון בו גדל הוסיף: "אני מרגיש טוב לקבל את האמון מהצוות. עבדתי קשה בשביל זה ואני שמח לתרום לקבוצה ולעזור לה להשיג ניצחונות".

"אנחנו צריכים להישאר מרוכזים, לבוא עם אותה רמת מחויבות ואנרגיה מהמשחקים האחרונים ולעשות את הדברים הפשוטים נכון. תמיד מיוחד לפגוש את בני יהודה, מועדון שגדלתי בו, אבל הפוקוס כולו במכבי פתח-תקוה ובניצחון שלנו".

גיא דזנט (רדאד גגיא דזנט (רדאד ג'בארה)

לפני פתיחת המשחק, המלאבסים יערכו שני טקסים: הראשון יהיה לאקס הקבוצה ארד בר, ששיחק בה שתי קדנציות כשהאחרונה הייתה בחצי העונה השנייה אשתקד ויזכה למגן הוקרה מהמועדון.

הטקס השני יהיה לזכרו של סמ"ר איתי פריזט ז"ל, לקראת ציון שנה לנפילתו ולזכר כל 915 החיילים הגיבורים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל" על הגנת הארץ.

איתי פריזט ז"ל (באדיבות המשפחה)איתי פריזט ז"ל (באדיבות המשפחה)

איתי, יליד העיר, שיחק בצעירותו בבית הספר לכדורגל של המועדון, נפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה ב-2.11.24, כאשר בטקס ינכחו בני משפחתו שיזכו טקסט לחולצה ממוסגרת עם השם איתי והספרה 20, הגיל שבו נפל איתי. בנוסף, שחקני שתי הקבוצות והשופטים ילבשו חולצה עם תמונה של איתי.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, גל מעתוק, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה

