"זוכרים את ההפסד בטוטו, עניין של כבוד מקצועי"

דריכות גדולה במכבי פ"ת לקראת המשחק מחר (שני, 19:00) מול בני יהודה. לאחר רצף ניצחונות, הקבוצה של נועם שוהם יודעת שניצחון מחר יהיה שווה פער של 10 נקודות מהזהובים, שנחשבו בתחילת העונה כמועמדים לעלייה.

המאמן נועם שוהם יחסר את גיא דזנט שמחלים עדיין מהפציעה, כאשר הוא צפוי לערוך שינוי אחד בלבד: גל מעתוק, שהשתלב מצוין מהספסל במשחקים האחרונים, יקבל את גופיית ההרכב במקומו של אביב סלם המוצהב.

"כפי שאמרתי כבר בעבר, הליגה הלאומית היא ליגה של מומנטומים. אין ספק שבני יהודה היא קבוצה עם סגל שחקנים מצוין ומטרה ברורה לעלות בסוף העונה ליגה, אבל גם לנו אותה מטרה וברור שלנצח יריבה כזאת זו הצהרת כוונות גם אם זה רק המחזור התשיעי", אמר המאמן נועם שוהם לקראת המשחק.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

"הפסדנו להם 2:1 בגביע הטוטו והשחקנים שלי ואני זוכרים את המשחק הזה, מפה זה גם עניין של כבוד מקצועי. נבוא מוכנים ודרוכים, כיף לשחק כאלה משחקים עם כזאת אווירה ואנחנו מוכנים לאתגר", הוסיף.

המגן הימני עומר שירזי, שתפס את מקומו של דזנט הפצוע במשחקים האחרונים ויפגוש את המועדון בו גדל הוסיף: "אני מרגיש טוב לקבל את האמון מהצוות. עבדתי קשה בשביל זה ואני שמח לתרום לקבוצה ולעזור לה להשיג ניצחונות".

"אנחנו צריכים להישאר מרוכזים, לבוא עם אותה רמת מחויבות ואנרגיה מהמשחקים האחרונים ולעשות את הדברים הפשוטים נכון. תמיד מיוחד לפגוש את בני יהודה, מועדון שגדלתי בו, אבל הפוקוס כולו במכבי פתח-תקוה ובניצחון שלנו".

גיא דזנט (רדאד ג'בארה)

לפני פתיחת המשחק, המלאבסים יערכו שני טקסים: הראשון יהיה לאקס הקבוצה ארד בר, ששיחק בה שתי קדנציות כשהאחרונה הייתה בחצי העונה השנייה אשתקד ויזכה למגן הוקרה מהמועדון.

הטקס השני יהיה לזכרו של סמ"ר איתי פריזט ז"ל, לקראת ציון שנה לנפילתו ולזכר כל 915 החיילים הגיבורים שנפלו במלחמת "חרבות ברזל" על הגנת הארץ.

איתי פריזט ז"ל (באדיבות המשפחה)

איתי, יליד העיר, שיחק בצעירותו בבית הספר לכדורגל של המועדון, נפל בפעילות מבצעית בצפון הרצועה ב-2.11.24, כאשר בטקס ינכחו בני משפחתו שיזכו טקסט לחולצה ממוסגרת עם השם איתי והספרה 20, הגיל שבו נפל איתי. בנוסף, שחקני שתי הקבוצות והשופטים ילבשו חולצה עם תמונה של איתי.

הרכב משוער: מרקו וולף, עומר שירזי, בן והבה, מוחמד הינדי, גל מעתוק, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה