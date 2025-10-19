רצה קדימה: אסטון וילה גברה 1:2 על טוטנהאם

המחזור השמיני של הפרמייר ליג המשיך היום (ראשון) עם משחק מסקרן בין אסטון וילה לטוטנהאם בלונדון. לאחר התמודדות הפכפכה, וילה יצאה עם 3 הנקודות בזכות 1:2 בסיום.

עוד לפני המשחק המארחת ספגה מכה כשהקפטן כריסטיאן רומרו נפצע והוצא מההרכב. למרות זאת, המשחק דווקא התחיל בשער מוקדם לזכותה – הרמה של מוחמד קודוס מצאה את פאלהיניה, שהעביר רוחב ממנו כבש רודריגו בנטנקור בדקה החמישית.

אסטון וילה הצליחה להגיב, כשמורגן רוג’רס סוף סוף הגיע לעונה עם בעיטה אדירה מחוץ לרחבה בדקה ה-37 שנעצרה רק ברשת העליונה. במחצית השנייה נכנסו אולי ווטקינס שסופסל ואמיליאנו בואנדיה, כשהאחרון שלח בדקה ה-77 בעיטה מדויקת ומסובבת מחוץ לרחבה שנעצרה רק ברשת, בדרך ל-1:2 בסיום.

אמיליאנו בואנדיה חוגג (IMAGO)

לאחר פתיחת העונה הרעה מאוד, החבורה של אונאי אמרי כבר סופרת ניצחון חמישי ברצף בכל המסגרות, כשהיא עם 14 נקודות, 3 נקודות בלבד מהמקומות המובילים לליגת האלופות. מנגד, טוטנהאם הפסידה לראשונה מאז המחזור הרביעי, ונמצאת עם 2 נקודות מעל אסטון וילה.