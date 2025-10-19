לא ייאמן: לברצלונה חובות של מיליונים על רכש

ברצלונה ניצחה אתמול (שבת) 1:2 את ג’ירונה במשחק דרמטי, עם שער בתוספת הזמן. הקטלונים לא הציגו את משחקם הטוב ביותר, אך כעת פניהם לקלאסיקו הגדול מול ריאל מדריד ובתוך כך, המועדון ערך היום אסיפה אל מול בעלי המניות בה גם הוצגו הדוחות הכספיים.

מתוך המספרים הרבים עלתה רשימה עם נתון מדאיג במיוחד, שקשור לחובות שיש לבארסה כלפי מועדונים אחרים על רכישות מהשנים הקודמות. כלומר, כסף בו קנו שחקני רכש, שטרם שולם במלואו – דבר המגביל את החופש הכלכלי של הבלאוגרנה כאשר מדובר על סכום של 159 מיליון אירו, מתוכם 140 מיליון אירו צריכים להיות משולמים בטווח הקצר.

אלה הסכומים הבולטים, מבחינת היקפם ועיתוי העסקאות: על קיץ 2022, בו הקבוצה קנתה את רוברט לבנדובסקי, ז’ול קונדה וראפיניה, ברצלונה עדיין חייבת 77 מיליון אירו. 10 מיליון אירו לבאיירן מינכן על הפולני, 25 מיליון אירו לסביליה על הבלם הצרפתי ועוד 42 מיליון אירו ללידס על הברזילאי.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

וזה לא הכל. לקטלונים עדיין נותר לשלם עוד 13 מיליון אירו למנצ’סטר סיטי על פראן טורס, 18 מיליון אירו ללייפציג על דני אולמו וסכום הזוי של 17 מיליון אירו לאתלטיקו פרנאאנסה על ויטור רוקה, שכשל בגדול אצל בארסה ונמכר מאוחר יותר לפלמייראס הברזילאית בהפסד של 5 מיליון אירו.

רוקה אגב, הוא לא השחקן האחרון שכבר לא ברשות ברצלונה והאחרונה צריכה לשלם עליו. בתוך הרשימה הזו נמצאים שחקנים נוספים כמו אמרסון רויאל שבפלמנגו או פאו ויקטור שבבראגה. האם האדומים-כחולים בדרך לעוד שנים בהן יצטרכו לאלתר בחלון ההעברות לאור המצב הפיננסי הבעייתי?