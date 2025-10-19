איסק בחוד ליברפול, לאמנס בשער של יונייטד

המחזור השמיני בפרמייר ליג סידר לנו הערב (ראשון, 18:30) מפגש ענק, כשליברפול ומנצ’סטר יונייטד נפגשות באנפילד. שתי הקבוצות מגיעות בכושר שלילי. הקבוצה של ארנה סלוט הפסידה לקריסטל פאלאס וצ’לסי בליגה בנוסף להפסד בליגת האלופות לגלאטסראי, והשדים האדומים, שאומנם ניצחו במחזור האחרון את סנדרלנד, עדיין ניצבים במקום ה-11 עם 10 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.

אלופת אנגליה, פתחה את העונה עם חמישה ניצחונות ברציפות כולל ניצחון על הסגנית מהשנה שעברה, ארסנל, בתוספת שלוש נקודות במחזור הפתיחה בליגת האלופות על אתלטיקו מדריד ובגביע הליגה נגד סאותהמפטון. אך אז הגיעה הנפילה עם הפסדים לנשרים ולבלוז בתוספת הזמן, גם בליגת האלופות המרסיסייד איבדו גובה עם ההפסד לתורכים.

הרכב ליברפול: גיורגי ממרדשווילי, קונור בראדלי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, ראיין חרבנברך, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, אלכסיס מק אליסטר, קודי גאקפו ואלכסנדר איסק.

מנגד, הקבוצה של רובן אמורים הצליחה לעצור את פתיחת העונה הרעה עם ניצחון על העולה החדשה, אך עדיין מעמדו של הפורטוגלי מעורער ונראה שיכולת משכנעת וצבירת נקודות באנפילד תוכל לעצור את כדור השלג שימנע את פיטוריו.

הרכב מנצ’סטר יונייטד: סנה לאמנס, הארי מגווייר, מתייס דה ליכט, לוק שואו, אמאד דיאלו, קאסמירו, ברונו פרננדש, דיוגו דאלוט, מייסון מאונט, בריאן אמבומו ומתיאוס קוניה.