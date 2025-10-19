יום ראשון, 19.10.2025 שעה 17:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
193-158ארסנל1
166-178מנצ'סטר סיטי2
159-137ליברפול3
1511-148בורנמות'4
145-137טוטנהאם5
149-168צ'לסי6
146-98סנדרלנד7
138-128קריסטל פאלאס8
1211-128ברייטון9
119-98אברטון10
1011-97מנצ'סטר יונייטד11
97-78ניוקאסל12
97-67אסטון וילה13
812-88פולהאם14
813-78לידס15
712-97ברנטפורד16
715-98ברנלי17
515-58נוטינגהאם פורסט18
416-67ווסטהאם19
216-58וולבס20

איסק בחוד ליברפול, לאמנס בשער של יונייטד

החלוץ השוודי יחפש שער ליגה ראשון במדי האלופה האנגלית, גם גאקפו וסלאח ב-11. בצד השני, השוער ימשיך בקורות השדים, מאונט, קוניה ואמבומו מקדימה

|
אלכסנדר איסק (IMAGO)
אלכסנדר איסק (IMAGO)

המחזור השמיני בפרמייר ליג סידר לנו הערב (ראשון, 18:30) מפגש ענק, כשליברפול ומנצ’סטר יונייטד נפגשות באנפילד. שתי הקבוצות מגיעות בכושר שלילי. הקבוצה של ארנה סלוט הפסידה לקריסטל פאלאס וצ’לסי בליגה בנוסף להפסד בליגת האלופות לגלאטסראי, והשדים האדומים, שאומנם ניצחו במחזור האחרון את סנדרלנד, עדיין ניצבים במקום ה-11 עם 10 נקודות בלבד מ-21 אפשריות.

אלופת אנגליה, פתחה את העונה עם חמישה ניצחונות ברציפות כולל ניצחון על הסגנית מהשנה שעברה, ארסנל, בתוספת שלוש נקודות במחזור הפתיחה בליגת האלופות על אתלטיקו מדריד ובגביע הליגה נגד סאותהמפטון. אך אז הגיעה הנפילה עם הפסדים לנשרים ולבלוז בתוספת הזמן, גם בליגת האלופות המרסיסייד איבדו גובה עם ההפסד לתורכים.

הרכב ליברפול: גיורגי ממרדשווילי, קונור בראדלי, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, מילוש קרקז, ראיין חרבנברך, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, אלכסיס מק אליסטר, קודי גאקפו ואלכסנדר איסק.

מנגד, הקבוצה של רובן אמורים הצליחה לעצור את פתיחת העונה הרעה עם ניצחון על העולה החדשה, אך עדיין מעמדו של הפורטוגלי מעורער ונראה שיכולת משכנעת וצבירת נקודות באנפילד תוכל לעצור את כדור השלג שימנע את פיטוריו.

הרכב מנצ’סטר יונייטד: סנה לאמנס, הארי מגווייר, מתייס דה ליכט, לוק שואו, אמאד דיאלו, קאסמירו, ברונו פרננדש, דיוגו דאלוט, מייסון מאונט, בריאן אמבומו ומתיאוס קוניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */