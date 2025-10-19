שון וייסמן כבש מול מוליכת הליגה האוסטרית

הליגות השונות באירופה חזרו מפגרת הנבחרות והמחזורים בליגות השונות נמצאים בעיצומם. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# שון וייסמן ממשיך להרשים במדי בלאו וייס לינץ והפעם הוא מצא את הרשת מול מוליכת הליגה האוסטרית, שטורם גראץ. הישראלי צימק ל-3:2 בדקה ה-75, קבוצתו עוד הספיקה להשוות בדרמת ענק, אך לבסוף הפסידה 4:3 ונותרה עמוק בתחתית.

# ליאם חרמש פתח בהרכב של שריף טיראספול, מוליכת הליגה המולדובית, וסיים 90 דקות בניצחון הקליל, 0:5 מול ספארטני. קבוצתו מוליכה את הטבלה עם 4 נקודות יותר מזימברו השנייה.