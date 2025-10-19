יום ראשון, 19.10.2025 שעה 17:44
כדורגל עולמי  >> ליגה אוסטרית
ליגה אוסטרית 25-26
217-189שטורם גראץ1
1814-2110רד בול זלצבורג2
179-139ראפיד וינה3
1711-1710וולפסברגר4
1615-1510אוסטריה וינה5
1413-1410ריד6
138-810אלטאך7
1214-1410הארטברג8
1015-1010בלאו-וייס לינץ9
917-149טירול10
717-99לאסק11
619-610גראצר12

שון וייסמן כבש מול מוליכת הליגה האוסטרית

הישראלי פתח בהרכב בלאו וייס לינץ מול שטורם גראץ, הבקיע בדקה ה-75 כשקבוצתו הפסידה לאחר 4:3 דרמטי. 90 דקות לליאם חרמש בניצחון שריף טיראספול

|
שון וייסמן בועט לשער (IMAGO)
שון וייסמן בועט לשער (IMAGO)

הליגות השונות באירופה חזרו מפגרת הנבחרות והמחזורים בליגות השונות נמצאים בעיצומם. כאן ב-ONE נעקוב אחרי הליגיונרים הבולטים שמייצגים אותנו ברחבי העולם ואחרי הביצועים שלהם.

# שון וייסמן ממשיך להרשים במדי בלאו וייס לינץ והפעם הוא מצא את הרשת מול מוליכת הליגה האוסטרית, שטורם גראץ. הישראלי צימק ל-3:2 בדקה ה-75, קבוצתו עוד הספיקה להשוות בדרמת ענק, אך לבסוף הפסידה 4:3 ונותרה עמוק בתחתית.

# ליאם חרמש פתח בהרכב של שריף טיראספול, מוליכת הליגה המולדובית, וסיים 90 דקות בניצחון הקליל, 0:5 מול ספארטני. קבוצתו מוליכה את הטבלה עם 4 נקודות יותר מזימברו השנייה.

